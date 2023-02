“Una palestra a cielo” aperto fa il bis 

“Oristano, una palestra a cielo aperto” concede il bis. Nelle scuole oristanesi torna l’iniziativa nata con l’obiettivo di favorire la pratica sportiva tra i più giovani e contrastare i pericoli derivanti dai limiti imposti dagli anni di pandemia. L’emergenza, fortunatamente, è rientrata ma ha lasciato in eredità il progetto promosso dall’associazione sportiva Gymland e sposato dagli assessorati allo Sport, all’Istruzione e, novità di questa edizione, anche dall’assessorato all’Ambiente.

Il progetto

«Lo straordinario risultato dello scorso anno è stato determinante per riproporre l’iniziativa anche nel 2023, sostenendo lo sforzo della Gymland» spiega il sindaco Massimiliano Sanna. Oltre un migliaio i bambini coinvolti: 370 di età compresa tra i 3 e i 5 anni, che appartengono a dodici sezioni delle scuole dell’infanzia di via Diaz e via Lanusei; 740 frequentano 42 classi delle scuole primarie di Sa Rodia e del Sacro Cuore. A guidarli sarà un nutrito schieramento di docenti di educazione fisica e istruttori federali di varie discipline: pallavolo, acrobatica e giocoleria, vela, golf ed equitazione. «In questi anni si è registrato un calo della pratica sportiva continuativa a favore di quella saltuaria e della sedentarietà, questo ha reso più visibili le diseguaglianze, le forme di disagio e di devianze – spiega il presidente della Gymland Roberto Porcheddu - L’educazione motoria è in grado di incidere in modo virtuoso sullo studio, sull’inclusione, sulla socialità e sull’autodisciplina degli studenti».

L’obiettivo

Le attività si svolgeranno nelle palestre delle scuole e negli spazi all’aperto, nel campo prova del Sinis Golf Club, a Torregrande nelle acque del golfo, al Centro ippico e nella palestra dell’Istituto comprensivo 3 Grazia Deledda di via Santulussurgiu. «Sport ed educazione motoria sono essenziali per la sana crescita dei giovani e la scuola è il luogo migliore dove poterli praticare» aggiunge l’assessore all’Istruzione Luca Faedda. Se poi si sfornano campioni, ben venga. «Abbiamo eccellenze che si sono affermate a livello mondiale e loro sono i più grandi testimonial dell’importanza della pratica sportiva sin dai primi anni di vita e nella scuola» dice convinto l’esponente della Giunta comunale, con delega allo Sport Antonio Franceschi. Quest’anno, poi, al lato ludico-sportivo si aggiunge quello ambientale. «Oristano ha tutte le caratteristiche perché molte attività sportive possano essere praticate all’aperto - conclude l’assessora allo Sport Maria Bonaria Zedda - L’occasione per incoraggiare i giovani a praticare lo sport a contatto con la natura, rispettando l’ambiente». L’iniziativa già in passato ha riscosso grande interesse fra gli alunni e il personale scolastico.