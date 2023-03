Una palestra a cielo a aperto 

Una palestra a cielo aperto nel cuore del parco di Olia Speciosa, la borgata principale di Castiadas. Il progetto è dell’amministrazione comunale: grazie al bando “Sport di tutti” del Ministero per lo Sport e i Giovani potrà attingere a risorse statali sino a 35mila euro (più altri 35mila euro dal bilancio comunale).

«Il progetto – spiega il sindaco Eugenio Murgioni – punta alla creazione di nuove aree attrezzate nei parchi in cofinanziamento con i Comuni attraverso la dotazione di attrezzature fisse per lo svolgimenti di attività sportiva all’aperto». L’area, una volta attrezzata, dovrà essere data in concessione per almeno due anni ad una associazione sportiva locale. «È un modo anche questo - aggiunge il primo cittadino – di promuovere la collaborazione tra Comuni e associazioni sportive». Il parco si trova nel cuore della borgata di Olia Speciosa e unisce, in qualche modo, tutti i servizi e le attività presenti nella zona: scuole, chiesa, municipio, farmacia, ambulatorio, cantina sociale.

Con l’installazione di una palestra a cielo aperto il parco diventerà sempre più un punto di riferimento per tutti i residenti e i turisti. (g. a.)

