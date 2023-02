Una pagina Facebook per aiutare Ruh 

Per trovargli una casa è stata creata una pagina facebook dedicata: si chiama “Aiutiamo Ruh” e raccoglie tutte le informazioni su questo cagnolino sfortunato. Ruh è il meticcio nella foto in basso a destra: ha sei anni ed è affetto da Leishmaniosi. Purtroppo il suo proprietario è morto e la famiglia non può più occuparsi di lui. Per ora si trova in uno stallo che, però, è temporaneo. Serve un’adozione del cuore. Contatti al 392298 8807.

In basso a sinistra c’è Taffy, un simil jack russel di 5 anni cresciuto in casa al quale ora serve una famiglia nuova in seguito alla rinuncia di proprietà del suo padrone. Va d’accordo con tutti e ama i bambini. Informazioni ai numeri 3928845612-3925544009.

Nella foto in alto a sinistra c’è Nerino: è un cane adulto molto affettuoso che vive in un rifugio della provincia di Cagliari e ha tanto bisogno dell’affetto di una famiglia. Per avere informazioni c’è il numero 3486995817.

Infine c’è Lola (in alto a destra), una splendida gatta sterilizzata e dagli occhi verdissimi. È adottabile in tutta la Sardegna: per avere informazioni chiamare il 3939805500.

Canili