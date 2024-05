Una nuova vita per Molentargius 

Il tempo scorre lento, nel Parco naturale regionale del Molentargius-Saline, dove i fenicotteri sono stanziali da decenni. Eppure, in quella zona di grandissimo pregio ambientale, malgrado tanta calma apparente si lavora per un futuro con opere pubbliche, sviluppo e appalti. Con un capo supremo che detta i tempi: il fenicottero, che quando nidifica ha il potere di bloccare tutto perché ogni cantiere disturberebbe la nascita dei pulli. Succede ogni anno da maggio a settembre, però si va avanti con la pianificazione e con le gare pubbliche per affidare lavori e servizi per arricchire il Parco naturale regionale.

Le Zone speciali

Stefano Secci, che del Parco è presidente da tre anni, è decisissimo nel voler riaprire le Saline: alcune delle opere preliminari a questo progetto sono già in corso, altre da appaltare. Il Piano del parco è pronto, ma l’assessorato regionale all’Ambiente ha mosso osservazioni e si lavora alle modifiche. Però l’ex Giunta di Christian Solinas, prima di lasciare il campo ad Alessandra Todde, ha approvato i piani di gestione di Zsc e Zps. Sono la Zona speciale di conservazione e la Zona di protezione speciale, che definiscono le misure di conservazione e i provvedimenti per attuarle. Sempre dalla fine del 2023 il Parco è fra gli enti delegati dalla Regione come gestore dei siti di Rete Natura 2000: è responsabile della ridefinizione di obiettivi e misure di conservazione.

Fondi da spendere

«Gli interventi in calendario sono molti», premette Stefano Secci. Il presidente del Parco inizia dal Bellarosa Minore: pulizia delle foci degli immissari e degli “stramazzi” in uscita per migliorare la circolazione delle acque. I fanghi di risulta «formeranno un isolotto utile per i volatili e per la Emys orbicularis, cioè le nostra testuggine palustre». Si pulirà il canale di deflusso del Bellarosa Minore realizzato da Ramsar. Nascerà il primo biolago sardo, per il progetto di contenimento delle Trachemys e di tutela delle Emys (le testuggini): la Regione dona 263mila euro.

Il compendio

«Intanto sono concluse le procedure di gara e si è affidato a un’associazione temporanea di imprese l’appalto per 9 milioni di euro del Progetto di valorizzazione e tutela per l’Accordo di programma quadro sul Compendio Molentargius-Saline per riqualificare proprio la Salina di Cagliari e Quartu». Saranno rifatti gli argini e i canali, rivisti gli impianti per la circolazione delle acque nelle vasche da cui si ottiene il sale. Il programma prevede la manutenzione e la bonifica delle zone incendiate a Su Idanu a Quartu, la raccolta dei piattelli dalle vasche a Margine Rosso a Quartu (dove c’era appunto il tiro al piattello) con la manutenzione.

Ci sarà un museo

Con la ristrutturazione dell’Edificio Sali potassici, al Molentargius si arriverà alla manutenzione completa del caseggiato per il secondo lotto (climatizzazione e impianti elettrici). E poi c’è la convenzione con l’Archivio di Stato di Cagliari e l’Istituto di Storia europea del Mediterraneo del Centro nazionale ricerche.

Educazione ambientale

Anche in questo caso, fa notare il presidente Secci, le iniziative non mancano: «Si avvia la nuova concessione per nove anni dei servizi turistici e del Centro di educazione ambientale, prima separati. Avremo biciclette elettriche e muscolari, il kayak, il bar con vendita di gadget di artisti locali. Tutte le associazioni attive nel Parco saranno in rete». In arrivo anche il Centro di valorizzazione della zona umida e lagunare (fondi regionali per 150mila euro), capanni di avvistamento, la videosorveglianza che trasmetterà le immagini del Parco anche all’aeroporto, al terminal crociere e in iniziative pubbliche in città, e poi il Parco certificherà alcuni suoi sentieri. Completano il quando il Bee park (apicoltura, ma anche olivicoltura a fini didattici) e progetti di piantumazione delle aree verdi grazie agli sponsor. I fenicotteri ancora non lo sanno, ma diventeranno sempre più vere star.

RIPRODUZIONE RISERVATA