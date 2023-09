Una nuova vita per l’ex mattatoio 

Da ex mattatoio a sede della Protezione civile, dove si riunirà il centro operativo comunale in caso di emergenze e troveranno finalmente spazio i volontari della associazioni quartesi. Il futuro della struttura nella zona artigianale - deciso pochi mesi fa dal Comune - ora può diventare realtà. L’ultimo ostacolo è stato superato di recente con lo sgombero dello stabile a fine luglio. «Sarà la casa delle associazioni di Protezione civile», annuncia il vicesindaco Tore Sanna.

Lo sgombero

Del futuro dello stabile un tempo mattatoio se ne parla da tempo. Per anni è rimasto nel piano delle alienazioni comunale, in attesa della vendita - per 2 milioni e mezzo di euro - che di fatto non si è mai concretizzata. Poi - ultimamente - utilizzato come dimora di emergenza da alcune famiglie rom di Selargius. A luglio la svolta. «A fine mese si procederà con lo sgombero forzoso dei locali», aveva annunciato il vicesindaco Tore Sanna in Consiglio comunale. Una decisione inevitabile dopo una prima ordinanza di sgombero scaduta senza nessun ricorso. «Non ci sono altri stabili di nostra proprietà a disposizione da utilizzare per dare una risposta immediate alle esigenze che abbiamo per il centro della Protezione civile», aveva aggiunto il vicesindaco, «in ogni caso quell’immobile era di fatto sottratto alla disponibilità del Comune per decisioni non prese da questa amministrazione».

Le condizioni

Dopo poche settimane dall’annuncio lo stabile è stato liberato, ancora prima dell’intervento dei vigili urbani. «Grazie anche al lavoro fatto dai nostri dirigenti, della Polizia locale, dell’Ambiente e dei Servizi tecnologici, che hanno operato in squadra per liberare lo stabile», sottolinea Sanna. Di recente i tecnici comunali hanno rilevato le condizioni dell’ex mattatoio: elettrodomestici e mobili rotti dentro e fuori dallo stabile, vestiti e lenzuola buttati fra le stanze, materassi e pezzi di muro a terra.

Il futuro

In attesa di una sistemata generale, il futuro è già deciso: gli uffici dell’ex mattatoio - e il cortile esterno - ospiteranno il centro operativo comunale, il resto della struttura resta in vendita. «In una parte della palazzina allestiremo il centro operativo comunale con sale attrezzate per le riunioni, ma non solo: ci saranno anche gli uffici per la gestione amministrativa delle associazioni di volontariato di Protezione civile», spiega Sanna. E sotto i pilotis del palazzo verrà realizzato un locale per le attrezzature delle associazioni: Paf, Sos, Nos e Prociv in primis. «Finalmente diamo loro una vera e propria sede», aggiunge il vicesindaco.

L’ex mattatoio è uno dei tanti beni inutilizzati da anni che il Comune rinuncia a vendere. Stessa decisione presa per i due stabili di via Cilea: l’ex casa del pensionato che sarà trasformata in studentato per gli universitari fuori sede, e la casa della solidarietà destinata a ospitare i quartesi in difficoltà e senza fissa dimora.

