Una nuova vita per l’ex Casa delle madri 

Rinascerà presto a nuova vita con mini alloggi per anziani e un centri diurno, il palazzo dell'ex “Casa delle Madri”, in via Bacaredda, primo esempio in città di asilo nido popolare, inaugurato agli inizi del Novecento e rimasto in funzione fino agli anni Settanta. Un tempo era gestito delle suore Figlie della Carità, ma dopo l'addio delle Vincenziane il grande edificio con giardino interno, terrazza e doppio accesso (da via Bacaredda o da via Paoli) è rimasto abbandonato al degrado per decenni. È ancora così, ma qualcosa sta per cambiare. Il Comune, attuale proprietario, punta a recuperare lo stabile e a restituirlo quanto prima alla pubblica fruizione, anche in considerazione della sua posizione centrale, a pochi passi da piazza Garibaldi.

Le risorse

«L'edificio sarà presto riqualificato», annuncia l'assessora a Salute e benessere, Anna Puddu, «ospiterà mini alloggi per anziani al piano superiore e un centro diurno al piano terra, a beneficio degli abitanti dei quartieri di San Benedetto e Villanova. Per noi è un intervento di importanza strategica. Il recupero dello stabile è stato inserito nel Documento unico di programmazione e c'è già la copertura finanziaria di circa due milioni di euro, grazie ai Fondi per lo sviluppo e la coesione. Ancora non ci sono previsioni sui tempi, ma presto il progetto sarà pronto».

Mini alloggi per anziani

Saranno realizzati monolocali destinati a persone anziane, con l'obiettivo di ottimizzare la gestione degli alloggi popolari in città. «Ci sono nuclei familiari composti da una sola persona, spesso anziana, che talvolta vive in un alloggio che supera i cento metri quadrati», spiega l'esponente della Giunta Zedda: «Proporremo a queste persone il trasferimento nei nuovi alloggi di via Bacaredda, più piccoli ma certamente dignitosi e ben serviti, per liberare gli appartamenti grandi e poterli riassegnare a famiglie numerose con figli e che dunque hanno l’esigenza di maggiore spazio».

Mezzo secolo di incuria

A ricordare l'originaria funzione di asilo resta solo la targa in marmo all'ingresso di via Bacaredda. Il cancello è sbarrato e ormai arrugginito, le finestre sono murate. Un palazzo in decadenza, insomma, ed è un peccato. Un tempo era il fiore all'occhiello del quartiere, una struttura importante che accoglieva donne sole in dolce attesa e giovani in difficoltà. Ragazze che dovevano necessariamente lavorare per aiutare la famiglia, specialmente se numerosa.

Nuovi servizi

Al piano terra c'era l'ambulatorio del pediatra dove si eseguivano i controlli periodici e anche i vaccini. L'asilo ospitava quelli che venivano chiamati “i figli della povertà”, mentre al piano superiore c'era il dormitorio e nella terrazza si giocava. Poi la dismissione dell’edificio e l'inevitabile declino della struttura, che nel tempo ha subito anche diversi tentativi di occupazione abusiva. L'auspicio è che l'ex Casa delle Madri possa presto tornare a ospitare servizi utili e a rappresentare un punto di riferimento per San Benedetto e non solo.

RIPRODUZIONE RISERVATA