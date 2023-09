Una nuova vita per le ex casermette 

Una corsa contro il tempo per salire sul treno dei finanziamenti regionali e provare a dare un futuro dignitoso alle cosiddette casermette: gli edifici, in parte crollati, di via XXV Aprile che nella seconda guerra mondiale erano state il quartier generale delle forze alleate. Gli ex capannoni militari erano stati acquisiti al patrimonio comunale nel 2014 al costo simbolico di 51,65 euro dalla Giunta comunale guidata dall’allora sindaco Sergio Murgia. Gabriele Littera, successore di Murgia alla guida del Municipio, spiega: «Non era nel nostro programma elettorale perché lo è stato in quello di tutte le liste elettorali negli ultimi 30 anni. È un extra. E ci fa piacere. Abbiamo inserito il recupero delle casermette nei concorsi di idee dello scorso anno proprio pensando a questi finanziamenti e oggi presentiamo richiesta per 800mila euro».

L’idea

Da area abbandonata, per certi versi anche degradata (qualche anno fa il sito delle casermette era finito al centro di un’inchiesta per abbandono di rifiuti), a nuovo spazio dedicato a sport e socializzazione. Per le tre strutture delle casermette, per ora, non è prevista la copertura, ma nell’area ci sarà molto verde, vegetazione, prati e alberature. «Tra le soluzioni proposte, noi abbiamo individuato quella che contiene le caratteristiche secondo noi più interessanti – racconta Littera –. La prima è che viene dato tributo a quello che era il campo di calcio della storica squadra di Serramanna, la Folgore, e quindi dietro le casermette ci potranno essere spazi per qualche partitella, tornei di calcio a 5, e per sport, come dire, di strada come lo skate, uno o due canestri da basket, arti marziali, una porta per qualche tiro al pallone, uno spazio dove senza troppe pretese si possano fare diversi sport», continua Littera.

I tempi

Dal concorso di idee per la progettazione al finanziamento delle opere con 800 mila euro dei fondi di sviluppo e coesione. «Siamo noi ad occuparci del futuro delle casermette – conclude il sindaco di Serramanna che già immagina – di vedere, entro breve, la progettazione ad un livello più avanzato e, soprattutto, che i tempi di risposta della Regione sugli interventi finanziati siano conseguenti alle tempistiche che hanno imposto a noi. Ci hanno detto: entro due giorni rimandate indietro le schede coi progetti e, non voglio dire che entro due giorni la Regione ci debba rispondere circa il finanziamento, però spero che non passi troppo tempo. Sarebbe un buona prova di reciprocità, snellezza e agilità».

