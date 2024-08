Una nuova vita per le ex Casermette: bando del Demanio 

Nuove prospettive per le Ex casermette in via Mameli: l'Agenzia regionale del Demanio ha bandito una gara per la concessione del compendio che nel periodo bellico ha ospitato le truppe militari di passaggio in città. Costruiti intorno agli anni quaranta del Novecento e abbandonati da altrettanto tempo, i sei fabbricati destinati ad alloggi per le milizie, costituiti da camerate, bagni e armeria, saranno riqualificati e utilizzati per nuove finalità. Il bando di gara, che scade tra un mese, concede la struttura di circa 540 metri quadri per diciannove anni con un canone di locazione annuo di (minimo) 2.400 euro, previa riqualificazione degli immobili che l'Agenzia del Demanio ha quantificato in 500mila euro di lavori. Non specificata la destinazione d'uso del compendio ristrutturato, l'utilizzo delle Ex casermette truppe di passaggio sarà vincolato, però, alle indicazioni della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Sassari e Nuoro, ente competente alla loro tutela. Il bene, di proprietà dello Stato, nel 2020 con un decreto della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna, è stato dichiarato di particolare interesse artistico e culturale "per l’appartenenza al sistema dell'architettura militare della prima metà del Novecento ed è perciò sottoposto alla disciplina di tutela storico artistica affinché siano evitati interventi incongrui che possano comprometterne il valore". Sul sito, inserito in un terreno di oltre 2.500 metri quadri nel cuore della città, sono circolate per anni ipotesi di progetti mai concretizzati che hanno lasciato spazio all'incuria e al degrado.

