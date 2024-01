Una nuova vita per la pineta 

Così rivive la pineta comunale di Guspini. Sono in corso i lavori di riqualificazione dei percorsi nella pineta nel comunale di Guspini. I sentieri consentono di raggiungere passo “Genn’e Frongia”, alle porte di Arbus grazie ai “sentieri delle comunità” a Su Montixeddu. «I lavori sono finanziati attraverso un bando del Gal Linas Campidano, intendiamo rendere fruibili queste colline a tutta la comunità», dice il vice sindaco Marcello Serru.

Il bosco

La sistemazione delle strade è importante per raggiungere Su Montixeddu, zona abbellita grazie ai cantieri di rimboschimento iniziati negli anni ’50. Allora le famiglie guspinesi, in primavera, si recavano nella bassa altura per portare i bambini, ma anche adulti malati di silicosi per respirare un’aria particolarmente benefica per le malattie polmonari. Percorrendo i sentieri, allargati dalle pale meccaniche e dal grader, si raggiungono punti con ampia vista panoramica a contatto con una natura immersa nel verde.

Le scuole

Soddisfazione fra i residenti, in particolare dagli insegnanti della scuola primaria, che potranno programmare escursioni e passeggiate insieme alle scolaresche in condizioni di sicurezza. Gli insegnati della scuola elementare hanno già fatto richiesta per fruire dei luoghi: «Le visite guidate permetteranno di far conoscere bellezze locali e contemporaneamente favorire la formazione, sin dalla tenera età, della cultura ambientale per la cura della salute restando a contato con la natura, per aiutare a stimolare la sfera di esperienza della corporeità e della motricità, per contribuire alla loro crescita e maturazione complessiva».

Il parco

Anche per gli adulti è importantissimo disporre di spazi attrezzati all’aperto in cui effettuare una serie di attività motorie dando la possibilità di promuovere la conservazione dell’efficienza fisica e mentale, anche nella tarda età, al fine di stimolare l’istinto dell’uomo ad opporsi al processo inevitabile dell’invecchiamento. I lavori di ripristino delle strade, con interventi di manutenzione ordinaria, si stanno effettuando con i mezzi meccanici comunali, al fine di ripristinare la pavimentazione in terra battuta rovinata dalla pioggia.

Il Comune

L’amministrazione ha messo in sicurezza i tratti stradali più pericolosi con la collocazione di transenne in legno e la pulizia delle cunette delle acque meteoriche in modo da fronteggiare i rischi per la sicurezza. Dalla pineta si assiste a una vista paesaggistico-culturale eccellente.

Durante i lavori sono riapparsi antichi sentieri che i minatori utilizzavano per recarsi al lavoro a Montevecchio. Resta da capire se con i fondi del Gal si possa restaurare la casetta del custode vandalizzata tempo fa: potrebbe fornire un punto d’appoggio per gli scolari durante le visite naturalistiche.

