Una nuova vita per la grande incompiuta  

Adesso è davvero ufficiale: l’ex ostello ospiterà la sede il Corpo Forestale. Ieri sera il Consiglio comunale ha approvato due convenzioni: la prima con la Provincia che concede in comodato d’uso gratuito al Comune di Iglesias le superfici esterne all’ex ostello per 20 anni; con la seconda, l’amministrazione guidata da Mauro Usai, cede alla Regione l’uso della struttura, sempre per lo stesso periodo d tempo.

I finanziamenti

«Abbiamo ottenuto un finanziamento di 500 mila euro lo scorso anno, a cui si aggiungeranno un milione e mezzo di euro di risorse regionali – dichiara la consigliera Monica Marongiu, che ha guidato la commissione incaricata di portare la deliberazione della concessione in Consiglio – e oggi possiamo finalmente sistemare tutta la parte esterna dell’edificio e dare luce all’eliporto, che non sarà più di stanza a Marganai. Finalmente possiamo valorizzare una struttura molto importante per la città». Questo passaggio segna non solo la riconversione di un edificio che sembrava ormai destinato all’abbandono, ma anche la soluzione ad alcune criticità legate alle attuali sedi locali del Corpo Forestale. «Tutto l’ispettorato forestale verrà trasferito dagli spazi dell’Enaoli a quelli dell’ex ostello», afferma l’assessora Giorgia Cherchi, che, in merito al bando per l’affidamento dell’elicottero antincendio per la base di Iglesias a partire dal 15 maggio, precisa: «Il bando è ancora aperto ed essendo regionale, non abbiamo informazioni dirette. Sicuramente ci aggiorneranno a breve».

In Consiglio

L’assembla civica ha votato all’unanimità. «Mi sono interessata alla vicenda dell'ex ostello – ha detto Valentina Pistis, consigliera di minoranza – ho avuto modo di interloquire anni fa in Regione per sbloccare una situazione impantanata da decenni. L'impegno della Giunta ha portato a un risultato importante e concreto, tanto atteso anche dal Corpo Forestale che potrà avere degli spazi congrui per poter lavorare».

La Provincia

«Sono convenzioni di grande utilità per il territorio – commenta l’amministratore straordinario della Provincia Sergio Murgia – abbiamo fatto il possibile per supportarle, in modo da garantire una copertura adeguata dei mezzi di soccorso forestale in un punto strategico come Iglesias».Ora che l’ostello sarà destinato ad altro, si stanno valutando soluzioni alternative per una nuova struttura ricettiva, evitando nuove costruzioni: «C’è l’idea di lavorare sull’ex Ragioneria per farne un ostello - riferisce l’assessora Giorgia Cherchi - abbiamo ottenuto dall’amministrazione provinciale la concessione dell’edificio, ora aspettiamo i finanziamenti».

