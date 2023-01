«Una nuova vita per la darsena» 

«Sapevamo già da tempo che la vicenda giudiziaria si sarebbe conclusa in questo modo – commenta Casula – Tanto che la scelta di fare momentaneamente quel tipo di gestione provvisorio, affidando la struttura a un privato con il Comune, sapevamo dall’inizio che non poteva essere una cosa definitiva ma ci garantiva la copertura dei servizi sino appunto alla prossima gara d’appalto». Il progetto del nuovo bando è già sulla scrivania degli uffici comunali, «redatto da un tecnico al quale è stato dato l’incarico di predisporre tutti gli atti relativi alla struttura della darsena».

Il Consiglio di Stato pochi giorni fa ha chiuso definitivamente la vicenda. Rigettati i ricorsi della società Porto di Bosa e dalla Marina di Porto Rotondo contro le sentenze del Tar e la darsena ritorna ufficialmente nelle mani dell'amministrazione comunale.

E adesso che si fa? «Gi uffici stanno procedendo con la predisposizione di tutti gli atti per bandire la gara d’appalto», annuncia il sindaco Piero Casula.

La svolta

«Sapevamo già da tempo che la vicenda giudiziaria si sarebbe conclusa in questo modo – commenta Casula – Tanto che la scelta di fare momentaneamente quel tipo di gestione provvisorio, affidando la struttura a un privato con il Comune, sapevamo dall’inizio che non poteva essere una cosa definitiva ma ci garantiva la copertura dei servizi sino appunto alla prossima gara d’appalto». Il progetto del nuovo bando è già sulla scrivania degli uffici comunali, «redatto da un tecnico al quale è stato dato l’incarico di predisporre tutti gli atti relativi alla struttura della darsena».

Il futuro

«Per quanto riguarda il porto di Bosa, diciamo che si chiude una pagina con un finale che noi davamo per scontato. Le aspettative di quel capitolo gestionale erano diverse da quelli che poi sono stati i risultati. Certo, ci dispiace tanto, confidiamo che siano garantite le forze lavoro presenti nella cittadina anche nella prossima gestione», sottolinea Casula.

Che non dimentica anche l’esperienza appena conclusa in un‘aula del tribunale dopo anni di battaglie: «È fondamentale che chi prenderà in gestione la darsena ricordi tutta questa storia. Detto questo, ribadisco per l’ennesima volta: la nostra intenzione è che la darsena diventi veramente il fiore all’occhiello della città».

La sentenza

Il Consiglio di Stato ha considerato validi e non viziati da errori (che ne avrebbero comportato la nullità) gli atti adottati da Comune, Provincia e Regione e, perciò, la società Porto di Bosa vede confermata la sua estromissione dalla gestione dell’impianto. Il Comune, rappresentato dall’avvocato Diego Giovanni Lumbau, ha quindi vinto su tutta la linea.

La storia della darsena comunale nasce da un obiettivo che, a detta del Comune, però non si è mai raggiunto: valorizzare il fiume come via a cui accedere dal mare con un riparo moderno e sicuro.

E infatti l’amministrazione aveva criticato più volte la gestione privata ritenuta non adeguata agli impegni contrattuali e penalizzante per la cittadina.

Dopo anni di polemiche si è arrivati al mancato rinnovo della concessione della darsena e, quindi, ai vari ricorsi della società a cui il Comune si è sempre opposto, trovando accoglimento delle sue argomentazioni al Tar.

E ora il timbro definitivo anche del Consiglio di Stato che ha respinto l’ennesimo ricorso dei privati iniziando di fatto la nuova vita della darsena

