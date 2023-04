Una nuova vita per la casa delle streghe 

La parte più innovativa del progetto è legata all'impiego dei nuovi servizi di telemedicina (modalità di erogazione di assistenza sanitaria in situazioni in cui medico e paziente non si trovano nella stessa località) attraverso i quali sarà possibile attivare una rete ospedale-medici-territorio per monitorare i pazienti, assisterli nelle malattie croniche e favorire la prevenzione. E non solo: i servizi socio-sanitari dovranno andare di pari passo con le iniziative finalizzate a migliorare la qualità della vita delle persone attraverso il Centro per la famiglia e il Centro di aggregazione sociale, nei quali promuovere e coordinare attività ludico-ricreative, sociali, educative e culturali per un corretto utilizzo del tempo libero a beneficio delle famiglie, degli anziani e dei giovanissimi.

L’amministrazione comunale ha acquisito al patrimonio dell'ente il vecchio rudere di via Eleonora d’Arborea con l’obiettivo di ristrutturarlo completamente e realizzare al suo interno la "Casa di prossimità della Trexenta”, un centro servizi alla persona a disposizione dei residenti di Guasila e dei Comuni vicini. Un luogo nel quale sarà possibile ottenere, oltre alla classica visita medica, anche servizi diagnostici primari per monitorare le proprie condizioni di salute.

Medici, assistenti sociali e fisioterapisti nella casa stregata di Guasila. Non è il titolo della parodia di un film horror ambientato nel centro della Trexenta, ma è il progetto – ambizioso e innovativo – della Giunta comunale che, nell’ottica della riqualificazione urbana del territorio, ha deciso di investire sul recupero del vecchio stabile abbandonato alla periferia del paese. Un rudere cadente che al semplice sguardo sembra rievocare tutte le suggestioni di un racconto gotico, tanto da meritarsi l’appellativo di casa stregata di Guasila.

La scelta

L’amministrazione comunale ha acquisito al patrimonio dell'ente il vecchio rudere di via Eleonora d’Arborea con l’obiettivo di ristrutturarlo completamente e realizzare al suo interno la "Casa di prossimità della Trexenta”, un centro servizi alla persona a disposizione dei residenti di Guasila e dei Comuni vicini. Un luogo nel quale sarà possibile ottenere, oltre alla classica visita medica, anche servizi diagnostici primari per monitorare le proprie condizioni di salute.

Salute

La parte più innovativa del progetto è legata all'impiego dei nuovi servizi di telemedicina (modalità di erogazione di assistenza sanitaria in situazioni in cui medico e paziente non si trovano nella stessa località) attraverso i quali sarà possibile attivare una rete ospedale-medici-territorio per monitorare i pazienti, assisterli nelle malattie croniche e favorire la prevenzione. E non solo: i servizi socio-sanitari dovranno andare di pari passo con le iniziative finalizzate a migliorare la qualità della vita delle persone attraverso il Centro per la famiglia e il Centro di aggregazione sociale, nei quali promuovere e coordinare attività ludico-ricreative, sociali, educative e culturali per un corretto utilizzo del tempo libero a beneficio delle famiglie, degli anziani e dei giovanissimi.

In fondi

È un progetto da 930.000 euro: fondi della Programmazione strategia (in totale 7 milioni) ottenuti dall’Unione dei Comuni della Trexenta e distribuiti sull’intero territorio per la realizzazione di diverse azioni legate a cultura, turismo e servizi alla persona.

Proprio quest’ultima voce ha reso possibile l’investimento su Guasila. «L’obiettivo è potenziare l’assistenza sanitaria territoriale attraverso uno spazio aperto e un luogo condiviso destinato ad accogliere servizi per l’intera comunità della Trexenta», sottolinea la sindaca Paola Casula.

L’acquisto del terreno di 2000 metri quadri con la vecchia casa stregata al suo interno è costata al Comune 85.000 euro: ne restano perciò 845.000 per il recupero dell’area e dello stabile e per la nascita del nuovo polo socio-sanitario. «Il progetto ha anche un importante valore dal punto di vista della riqualificazione urbana del centro abitato, dove verranno attivati nuovi importanti servizi per migliorare la qualità della vita delle persone, dai più piccoli ai meno giovani», conclude la sindaca di Guasila Paola Casula.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata