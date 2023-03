«Una nuova vita per il Parco Leari» 

Il progetto nasce per volere dell’associazione culturale Barbarighinu, che organizza ormai da un decennio il trekking storico-naturalistico sulle orme dei banditi montiferrini dell’Ottocento. Sono già iniziate le opere di pulizia del fondo, il primo passo per la pianificazione dell'assetto logistico ed infrastrutturale del sito.

Il Parco con i suoi 13 ettari di boschi, con agrifogli di 20 metri, probabili sentinelle dell’antica foresta del Montiferru, ospiterà anche castagni, meli, ciliegi, coltivazione della celebre “patata ‘e moro” e una colonia di asini sardi fondamentale per la onoterapia. Qui si terranno escursioni, eventi culturali, reading letterari, rievocazioni storiche, concerti; i visitatori saranno coccolati e potranno ristorarsi nell’area pic-nic, vivendo la natura incontaminata e pernottando negli antichi pinnettos dei pastori, che saranno ristrutturati.

Sarà un parco naturalistico, agricolo e letterario a riportare la montagna al centro della comunità di Scano Montiferro. Il Parco Leari, che sta sorgendo attorno all’omonimo nuraghe nelle montagne scanesi, sarà il cuore per l’agricoltura di montagna, per sviluppare il turismo e la valorizzazione del grande patrimonio ambientale; un viaggio fatto di visite alle antiche foreste, alle sorgenti d’acqua, ai siti archeologici montiferrini.

Il progetto

L’associazione

«Obiettivo è tornare alla terra, viverla e coltivarla, con un ottica matura e sfruttando le moderne tecniche e tecnologie», spiega il sindaco Antonio Flore Motzo, sindaco e fondatore dell’associazione Barbarighinu insieme a Antioco Milia, Maria Francesca Flore e Pietro Manca.

«Ritorno alla terra»

Con un piccolo ma utile finanziamento del Gal “Terras de Olia” e con risorse private il sogno dei quattro scanesi si sta avverando: «Siamo portatori di idealismo pratico, il ritorno alla terra significa investire nel proprio ricco patrimonio ambientale, arginare l’emigrazione dei giovani alla ricerca di lavoro e soprattutto tramandare qualcosa di concreto alle generazioni venture». Parco Leari è tutto questo, oltre che un segnale di ripartenza dopo la sciagura dell’incendio estivo del 2021, e un essenziale presidio del prezioso bosco.

L’esperienza

Programma ambizioso che rappresenta molto più di una semplice escursione naturalistica e conoscenza del territorio, sarà una esperienza di vita e la possibilità di «credere nel proprio territorio per il futuro, e creare anche occupazione a partire dal ricco patrimonio culturale e naturale. Iniziamo un nuovo viaggio verso un mondo di beni e conoscenze capaci di arricchire l'anima dell'uomo. Per un turismo sostenibile, di qualità, per una crescita equa e solidale», aggiunge Flore Motzo.

