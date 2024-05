Una nuova vita per il Circolo del cinema 

Uno stimolo al confronto e alla discussione. A Dolianova, dopo 15 anni, rinasce il Circolo del Cinema “Fentanas” con l’obiettivo di far incontrare le persone per discutere di fatti, fenomeni sociali, movimenti di tendenza o semplicemente per trascorrere una serata in compagnia. «Potrebbe sembrare un’idea anacronistica nell’era di Netflix e delle grandi piattaforme globali che mettono a disposizione degli utenti un’infinità di titoli – dice la neo presidente di “Fentanas” Mariangela Pedditzi, per anni medico di base nel paese del Parteolla – crediamo invece che non sia così. Le persone hanno sempre più bisogno di ritrovarsi per confrontarsi su temi importanti».

La passione

La rinascita del Circolo del cinema è anche il segno di una passione mai sopita verso la settima arte: «A Dolianova, negli anni Sessanta, c’erano tre sale cinematografiche – rivela Pedditzi – la più importante al centro del paese dove oggi sono presenti diverse attività commerciali. Ma esisteva anche un cinema parrocchiale e un altro locale più piccolo dove si poteva assistere alle proiezioni». Nel 2006, quando nacque Fentanas, erano in molti quelli che ricordavano quell’epoca d’oro: «Anche per questo la prima edizione della rassegna cinematografica ebbe un grande successo – prosegue la presidente – ci furono ben 18 proiezioni nel centro di aggregazione di “Su Cuccureddu” con dibattiti molto partecipati, spesso alla presenza dei registi che rispondevano alle nostre domande».

La rinascita

Un’esperienza andata avanti per un triennio e interrotta definitivamente nel 2009 che ora si vuole rilanciare. Proposta accolta con grande entusiasmo: al nuovo circolo hanno già aderito 50 soci e altri se ne aggiungeranno. «Proporremo prevalentemente film di registi sardi o comunque a tema Sardegna con l’aiuto degli amici della Cineteca Sarda. Nessun prodotto da multisala ma piccole produzioni e cinema indipendente. Abbiamo pensato anche di coinvolgere le scuole del territorio per parlare di ambiente, diritti, lotta al razzismo. Vogliamo che la gente esca di casa e rompa l’isolamento provocato dall’uso dei social». La nuova rassegna sarà ospitata nei locali del Circolo di Lettura Dolia: «Siamo felici di mettere a disposizione i nostri spazi – dice la presidente Emanuela Carboni – le porte del Circolo sono sempre aperte a tutte le realtà culturali che vogliono stimolare la nostra comunità».

