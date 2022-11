«Una nuova vita grazie all’impegno in cucina» 

«Voglio fare il pizzaiolo, mi piace tanto e grazie ad Antonio, il maestro della pizza che mi ha accolto al suo fianco», dice uno degli ospiti della struttura, mentre è intento a controllare il forno. I suoi occhi neri pieni di speranza, non celano un po’ di paura per quelli che saranno i suoi passi una volta fuori dal carcere. «Piano piano sto costruendo la mia vita, il percorso è ancora lungo, però sto imparando un lavoro e io so che è quello che vorrà fare per sempre qui in Sardegna».

Nelle cucine le mani dei giovani detenuti si muovono in sintonia con quelli degli chef, che per un giorno sono diventati loro maestri. Li guardano con ammirazione, ma anche con molta attenzione, cercando di carpire qualche segreto da poter riproporre quando ai fornelli sono soli. E così i ragazzi mostrano con orgoglio ed entusiasmo quello che hanno imparato a fare.

«Il cibo è il contorno, ma la parte meravigliosa sono le persone», ha detto Enrico Zucca, direttore del carcere, «il clima che si respira è molto bello, i ragazzi sono contenti, felici e sorridenti. Momenti come questi sono fondamentali per aiutarli a continuare a crescere e lo stanno facendo molto bene, ci sono delle esperienze che stanno dando ottimi risultati e non possiamo che esserne orgogliosi».

Due cucine, sedici chef sardi e tante prelibatezze preparate insieme agli ospiti del carcere. Prima una piccola partita a calcio, poi insieme in cucina a lavorare per allestire un ricco buffet dove l’arte culinaria regionale si è ben amalgamata con quella nazionale e internazionale. Donare e condividere sono gli ingredienti che, ieri, hanno animato la quinta giornata solidale nella cucina dell'istituto.

Due cucine, sedici chef sardi e tante prelibatezze preparate insieme agli ospiti del carcere. Prima una piccola partita a calcio, poi insieme in cucina a lavorare per allestire un ricco buffet dove l’arte culinaria regionale si è ben amalgamata con quella nazionale e internazionale. Donare e condividere sono gli ingredienti che, ieri, hanno animato la quinta giornata solidale nella cucina dell'istituto.

«Il cibo è il contorno, ma la parte meravigliosa sono le persone», ha detto Enrico Zucca, direttore del carcere, «il clima che si respira è molto bello, i ragazzi sono contenti, felici e sorridenti. Momenti come questi sono fondamentali per aiutarli a continuare a crescere e lo stanno facendo molto bene, ci sono delle esperienze che stanno dando ottimi risultati e non possiamo che esserne orgogliosi».

I segreti

Nelle cucine le mani dei giovani detenuti si muovono in sintonia con quelli degli chef, che per un giorno sono diventati loro maestri. Li guardano con ammirazione, ma anche con molta attenzione, cercando di carpire qualche segreto da poter riproporre quando ai fornelli sono soli. E così i ragazzi mostrano con orgoglio ed entusiasmo quello che hanno imparato a fare.

«Voglio fare il pizzaiolo, mi piace tanto e grazie ad Antonio, il maestro della pizza che mi ha accolto al suo fianco», dice uno degli ospiti della struttura, mentre è intento a controllare il forno. I suoi occhi neri pieni di speranza, non celano un po’ di paura per quelli che saranno i suoi passi una volta fuori dal carcere. «Piano piano sto costruendo la mia vita, il percorso è ancora lungo, però sto imparando un lavoro e io so che è quello che vorrà fare per sempre qui in Sardegna».

L’organizzazione

Ideatore di questa giornata, la quinta dal 2017, è William Pitzalis, fondatore dell’Accademia del Buon Gusto e chef del Cagliari Calcio che ha portato a Quartucciu tanti colleghi arrivati da più parti dell’Isola: Lorenzo Ingenuo, Michele e Matteo Cuscusa, Angelo Ghiani, Giuseppe Falanga, Maria Carta, Carmela Mereu, Luigi Pomata, Francesco Zucca e Alessio Floris, Mauro Ladu, Gabriella Narciso, Leonildo Contis, Maria Grazia Loddo, Pier Daniele Porcheddu, Davide Piras e Giantonio Pibiri.

«Ringrazio gli chef che sono venuti ma anche quelli che non sono riusciti ad essere presenti, perché so che col cuore erano insieme a noi», ha aggiunto William Pitzalis, «l’obiettivo è fare il bene dei ragazzi, noi cuochi abbiamo un potenziale grandissimo: coinvolgere le persone. Non ho scelto a caso i miei compagni di viaggio, sono tutti ottimi professionisti, ma sono prima di tutto uomini e donne con una grande passione e un grande cuore e sono soprattutto amici. Questa è stata la nostra forza. Ecco ai ragazzi voglio dire di scegliersi bene gli amici, non è facile, ma saranno la loro migliore spalla».

La collaborazione

L’incontro si inserisce nel programma “Giornate solidali”, organizzate grazie alla collaborazione tra la direzione dell’istituto penale per i minorenni e la Fondazione "Carlo Enrico Giulini”. «Questa giornata sta diventando una sorta di tradizione, in realtà il percorso prosegue tutto l’anno», ha concluso Ilaria Nardi, presidente della Fondazion e, « i ragazzi continuano a fare la loro formazione in cucina e si stanno sperimentando in tante diverse attività. Le giornate solidali gli permettono di avere una relazione con l’esterno e soprattutto di offrire un qualcosa che loro stessi preparano e organizzano».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata