«Una nuova vita col rene trapiantato, donare è importante» 

Vuole gridarlo forte, vuole far capire a tutti che donare gli organi è importante. Perciò Stefano Pinna, musicista, ha deciso di organizzare un grande concerto di launeddas, lo strumento che suona da quando era bambino. Con tanti altri artisti. Il 49enne di Cabras è uno dei tanti trapiantati di rene. Da fine luglio, grazie a un uomo di 46 anni che non c’è più, Stefano Pinna ha potuto ricominciare una nuova vita lontano dagli ospedali. E ora è arrivato il momento di sensibilizzare più persone possibili.

«Appena starò meglio, visto che ancora sono in isolamento, inizierò a organizzare un grande evento. Voglio raccontare a tutti la mia storia, come si vive con un'insufficienza renale, quali sono i problemi, ciò che non si può fare, la debolezza costante, l’importanza di avere una famiglia vicino ma soprattutto come si può guarire grazie alla generosità dei donatori. Grazie al mio “angelo” ho ricominciato a vivere». Stefano Pinna, padre di due bambini, non sa ancora il nome del suo donatore, ha scoperto di avere un'insufficienza renale a 18 anni, durante le visite di leva. A 43 anni però i problemi di salute si sono aggravati e sono iniziate le dialisi, fino a tre volte alla settimana. «In casa non c’ero mai - racconta - e le poche volte non ero in forma».

Intanto però arrivavano le chiamate per il trapianto del rene. «Spesso non ho accettato per paura - spiega - altre volte perché l’organo per me poteva non andare bene. A luglio, quando i medici del Brotzu mi hanno assicurato che c’era un organo adatto, ho accettato. Ho ricominciato a vivere. Dopo la nascita dei miei figli è stato il giorno più bello della mia vita. E quando saprò chi mi ha salvato la vità andrò in cimitero a ringraziarlo».

