Una nuova via ferrata nella parete di Monte Oro 

Nei giorni scorsi è stato attivato l’iter autorizzativo per attrezzare una via ferrata nella zona di Monte Oro, in località Locorbu, a tre chilometri da Baunei, in un punto spettacolare, con vista sul mare cristallino del tratto di costa tra Santa Maria Navarrese e Pedra Longa. «Un progetto pensato per valorizzare in modo sostenibile le straordinarie risorse naturali del Supramonte e offrire nuove opportunità per l’escursionismo e il turismo attivo – spiegano gli amministratori del comune - in un momento di particolare vivacità per il continuo incremento dei servizi ricettivi ed extra ricettivi nel nostro territorio». Il territorio di Baunei attrae ogni anno migliaia di appassionati di arrampicata e le montagne calcaree ben si prestano all'apertura di vie ferrate, particolarmente gradite dagli escursionisti alla ricerca di emozioni forti in piena sicurezza. L’apertura delle vie ferrate deve rispettare un percorso autorizzativo normato dalla Regione. «Il progetto è stato trasmesso al Servizio Valutazione Impatti della Regione, trattandosi di un’area inserita nella Rete Natura 2000 un passaggio fondamentale per garantire che ogni intervento sia compatibile con la tutela dell’ambiente e della biodiversità – sottolinea il sindaco Stefano Monni - il miglior disincentivo per combattere l’abusivismo di coloro che si armano di trapano per bucare le nostre montagne senza autorizzazione».

