Una nuova Torres con quattro arrivi Biagetti in Serie D  

Sassari. La Torres è cambiata più dopo il mercato di riparazione che in estate. Gennaio ha portato due difensori nuovi, Baldi e Zanandrea, due attaccanti nuovi, Sorrentino e Luciani, che arriverà oggi, più il ri-tesseramento dell’esterno Liviero, che era stato reintegrato dal tecnico Greco due mesi fa ma ha dovuto aspettare.

Invece dei giocatori presi in precedenza sopravvivono solo il jolly Sala, la punta Di Stefano e la mezzala Lunghi. Tra quelli ingaggiati in estate ci sono il centrocampista Dumani e la punta Bonin, ma sono abbastanza ai margini delle rotazioni.

Nuova partenza

Ieri la società sassarese ha annunciato una nuova partenza: il difensore Christian Biagetti, classe 2004, è stato ceduto in prestito al Follonica Gavorrano, formazione che milita in Serie D. Ora la Torres ha sicuramente più esperienza e qualità già pronta.

Hanno debuttato Baldi (titolare) e Sorrentino (nel secondo tempo), potrebbe farlo il centravanti Luciani nel match di domenica al “Vanni Sanna” contro la Juventus Next Gen. Il tecnico Greco sta poi lavorando con tutto lo staff anche per migliorare la condizione fisica e tre giorni fa contro la Ternana si è avuta la dimostrazione di una buonissima condizione, dato che i rossoblù hanno giocato tutto il secondo tempo in inferiorità numerica. E sotto questo profilo sta ritrovando un buono stato di forma il difensore Zanandrea, arrivato tre settimane fa a Sassari.

Le tappe della risalita

Dopo avere abbandonato il fondo della classifica, ora la Torres ha agganciato il Perugia al terzultimo posto. Prossimo obiettivo: staccare gli umbri, coi quali ha pareggiato al “Vanni Sanna” per 1-1. Dopo di che si penserà a raggiungere il quartultimo posto.

Pensare a una tappa per volta anziché al traguardo finale è l’unica maniera per non farsi schiacciare da classifica e calendario. Adesso l’obiettivo immediato è ottenere la seconda vittoria di fila, domenica contro la Juventus Next Gen. Sarebbe appena la quarta del campionato, ma avrebbe un grande significato.

