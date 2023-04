Una nuova tecnica contro il reflusso 

Ho letto di un intervento con dispositivi per reflusso gastroesofageo: di cosa si tratta?

Il reflusso gastroesofageo è provocato da due meccanismi fisiopatologici: la risalita sovradiaframmatica dello sfintere esofageo inferiore e la conseguente modificazione dell’angolo di His, ovvero l’angolo acuto tra la parete laterale sinistra dell’esofago e il fondo gastrico fondamentale nel meccanismo di continenza sfinteriale. Il nuovo dispositivo impiantato agisce su entrambe queste componenti. La terapia di elezione per il reflusso gastroesofageo è sicuramente farmacologica, con l’assunzione degli inibitori della pompa protonica tuttavia, in pazienti selezionati, l’opzione chirurgica rappresenta una valida alternativa. Accanto alla classica chirurgia mininvasiva antireflusso, fundoplicatio secondo Nissen e plastica antireflusso secondo Toupet, negli ultimi anni si è sviluppato un filone di ricerca nell’ambito dei device impiantabili con l’obiettivo di ottenere una standardizzazione della procedura chirurgica garantendo l’ottimizzazione dei risultati, riducendo gli effetti collaterali come disfagia, distensione addominale, difficoltà di eruttazione e vomito.