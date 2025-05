«Una nuova strada di accesso alla pineta» 

Una splendida oasi di verde per la quale si studia il piano di accesso. Si parla anche di una nuova strada a scorrere su un lato della pineta dalla via Soleminis, sino a Bruncu Mogumu, il punto più alto del parco a 340 metri sul livello del mare da dove si ammira l’intero golfo di Cagliari. Uno spettacolo che si aggiunge all’area archeologica di Bruncu Mogumu ancora da scavare e che nelle vicinanze ospita ancora i ruderi della Tavernetta, lo storico ristorante distrutto dal fuoco negli anni Novanta.

I progetti

Che fare per il futuro? «Attendiamo l’opportunità di un bando in grado di garantirci i finanziamenti – dice la sindaca di Sinnai, Barbara Pusceddu – per realizzare la nuova strada di accesso da Sinnai a Bruncu Mogumu, sulle tracce di un vecchio sterrato. Stiamo pensando già al progetto di fattibilità. Questa stradina consentirebbe di arrivare nel punto più alto della pineta senza alcun impatto ambientale. Si può pensare anche all’uso di un trenino elettrico. Tutto è possibile. Oggi siamo in una fase di studio nonostante che di questa via di accesso si parli da tempo».

I pareri

«Credo sia una buona soluzione – dice l’ex bancario Massimo Serra – è tanta la gente che va in pineta. Credo che questo problema debba essere condiviso da tutti». Per Antonello Cocco, 52anni, frequentatore abituale della pineta, «la soluzione migliore che ci permetta di godere gli spazi che la pineta ci offre è quella di interdire la circolazione al traffico veicolare. Le prospettive future di sviluppo e valorizzazione sono a mio avviso legate all'istituzione di un parco regionale che consentirebbe di programmare pianificare e reperire le risorse necessarie per la realizzazione di viabilità di accesso alternative. Ma anche lo sviluppo di soluzione sostenibili come i trenini turistici elettrici sarebbero importanti per consentire le visite anche nelle zone più interne della pineta o accedere ai servizi che potrebbero essere realizzati».

L’ingresso

Presto riaprirà il cancello all’ingresso della pineta chiuso da alcuni mesi per consentire i lavori di restauro del bar vicino alla casermetta della Forestale. Sarà possibile accedere in auto? «Si entrerà- risponde la sindaca - in certe fasce orarie cercando anche di favorire chi non è in grado di percorrere l’anello ingresso a piedi. Sono soluzioni in fase di studio».

«Il cancello deve essere aperto alle auto», dice Giovanni Pisu, pensionato. «Il Comune ha realizzato l’accesso ad anello con i giochi e le panchine. Bisogna dare a tutti la possibilità di godersi almeno l’ingresso del parco». «Un grosso errore», ribatte Francesca Deiana, insegnante, «sono contraria alle auto tra gli alberi e i giochi dei bambini».

