VaiOnline
Selargius.
15 novembre 2025 alle 00:34

«Una nuova strada contro il caos» 

Pericoli sulla provinciale 15: le soluzioni in campo per snellire il traffico 

Una strada di sei chilometri a due corsie che non regge più l’urto delle migliaia di auto, camion, bus di linea, furgoni che ci passano a tutte le ore. È la provinciale 15, teatro lunedì sera dello spaventoso incidente in cui ha perso la vita il 27enne Nicola Salis.

Le soluzioni

Per questo tutti invocano interventi immediati per evitare altre tragedie. E se per il sindaco di Selargius Gigi Concu, la soluzione più rapida «è creare il senso unico fra la via del Lavoro e la parallela via Torricelli, con innesto alla 554 attraverso una rotonda», l’assessore alla viabilità del Comune di Sinnai, Cristiano Spina, fa un’altra proposta: una strada da ricavare su un tracciato già esistente fra il curvone quasi all’ingresso della pineta, sino alla statale 387. «Così si alleggerirebbe il traffico sulla provinciale 15 – spiega -, dando agli automobilisti di Sinnai e non solo la possibilità di arrivare alla 554 senza gli stop ai semafori e sul lato opposto di arrivare rapidamente al Parteolla e alla statale 131. Basta fare l’asfalto sul tracciato esistente e metterlo in sicurezza: un lavoro realizzabile in tempo brevi».

Di certo c’è che così non si può andare avanti. Il primo tratto della provinciale, da Selargius, lungo la zona industriale, è stata sistemato dal Comune di Selargius. Ma non può essere allargato visto che su entrambi i lati ci sono stabilimenti, impianti sportivi e case. Un imbuto pauroso sul quale gravitano decine di migliaia di auto. Una situazione destinata a peggiorare visto che i lavori per il Tyrrhenian Link arriveranno presto anche alla circonvallazione di Maracalagonis, Sinnai, Settimo.

