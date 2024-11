Una nuova stagione dedicata alle famiglie 

Ben 17 titoli distribuiti in 7 mesi: da domenica sino all'11 maggio. Edizione numero 35 per “Famiglie a teatro”, la stagione rivolta a bambini e ragazzi dai 3 ai 19 anni e naturalmente ai genitori, non pochi dei quali sono i bambini che 20 o 30 anni fa erano stati portati a teatro dai loro genitori. La rassegna organizzata dalla compagnia La botte e il Cilindro ha da diversi anni il sigillo del Ministero della Cultura che ne ha riconosciuto la valenza.

Sarà il Teatro Astra di Sassari a ospitare gli spettacoli. Tutti con inizio alle 18. A cominciare da quello di domenica (età consigliata 6-14 anni) dal titolo “Cappuccetto Rosso...tutto da ridere”. Il 16 e 17 novembre “Maria Incantada e il piccolo popolo delle janas”, della compagnia di casa che l’8 dicembre torna in scena con “I 4 Musicanti Di Brema”. Ancora: “Un soldatino” (24 novembre) mentre i quartesi Actores Alidos saranno in scena il primo dicembre con “C’era una volta...Cenerentola”.

A fare da chiusura per il 2024 e apertura per il 2025 “Il lago dei cigni” de La Botte e Il Cilindro. Tra febbraio e aprile titoli per i più grandi (“Giovanna D’Arco” e “Rosso Malpelo”) alternati a quelli per i più piccoli.

