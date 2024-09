Una nuova settimana con “La Strambata” 

Oggi alle 12.30 “La Strambata”. Interviene il giornalista de L’Unione Sarda Giuseppe Meloni per l’analisi dei fatti del giorno. L’economista Vania Statzu analizza il nuovo rapporto Mete con un focus particolare sull’emigrazione studentesca da e per la Sardegna. Daniela Ropolo, responsabile Sostenibilità del Med Fest, traccia un bilancio dell’evento internazionale che si è concluso ieri sera a Cagliari con il concerto di Noa al Teatro Lirico. In studio Massimiliano Rais (nella foto).

