Una nuova sede per la Protezione civile 

Una nuova casa per la Protezione civile di Senorbì. È stata inaugurata la sede dell’associazione “Sant’Isidoro” allestita nel locale al piano terra della casa residenziale per anziani in via Giuseppe Atzeni 26. Dopo la benedizione del parroco don Nicola Ruggeri, c’è stato il taglio del nastro da parte del sindaco Alessandro Pireddu che ha ringraziato i volontari per «il loro lungo e fondamentale impegno a favore della comunità». Sono settanta i volontari che si occupano delle varie aree di intervento: servizio emergenza Covid-19, pronto intervento in caso di eventi atmosferici e rischio idrogeologico, controllo del territorio, innaffiamento del verde pubblico, individuazione e raccolta rifiuti nelle campagne. «La nuova sede, realizzata all’interno di locali fatiscenti appositamente sistemati, è un grande sostegno per lo svolgimento delle nostre attività sociali», ha detto il presidente Andrea Cirina. (sev. sir.)

RIPRODUZIONE RISERVATA