Una nuova sede per la Forestale 

Tredici agenti (undici uomini e due donne) al comando di Mauro Pisu (anche lui di fresca nomina) per la nuova caserma della Forestale del Sarrabus inaugurata ieri mattina a Villaputzu nello stabile che non più tardi di cinque anni fa risultava nell’elenco delle opere incompiute della Regione. A scoprire la targa lo stesso comandante Pisu e il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu: «È un risultato storico – ha detto il secondo – che stavamo cercando di raggiungere da tanto tempo. Abbiamo incontrato diversi ostacoli ma alla fine siamo riusciti a completare e a dare un’anima all’edificio. Un grazie a tutti e in particolare all’assessorato agli Enti Locali della Regione». Il sindaco ha poi rivolto alla Forestale i «migliori auguri di buon lavoro agli uomini e alle donne: sappiano che come Comune in caso di necessità siamo sempre a disposizione». Porcu, dal momento che in origine la caserma era destinata all’Arma, aggiunge che «a breve realizzeremo a Villaputzu anche la nuova caserma dei carabinieri che è già in fase di progettazione».

La cerimonia

Alla cerimonia erano presenti i rappresentanti di tutte le forze dell’ordine del territorio. Particolarmente soddisfatto il comandante regionale della Forestale, Gianluca Cocco: «Questa caserma – ha messo in evidenza Cocco – è molto bella, magari fossero così tutte le 82 stazioni che abbiamo in Sardegna. Il corpo forestale lo costruiamo attorno alle stazioni e uno dei nostri compiti è quello di affiancare la popolazione».

A benedire la caserma di Villaputzu (ma anche di Muravera e San Vito ) ci ha pensato il cappellano militare Mariano Asunis: «Il Sarrabus – ha confessato – è una terra che amo, e ci tenevo a essere qui in questo splendido giorno. Da bambino mi hanno portato nella città di pietra di Villaputzu e ne sono rimasto affascinato. Villaputzu è un paese benedetto da Dio per il cielo, il mare e la terra. Un grazie agli uomini vestiti di verde che intervengono come angeli in seguito ai tanti incendi».

Il comandante

Al comando, appunto, Mauro Pisu, 61 anni, originario di Armungia, con un lungo passato da vice comandante a Muravera (nell’ultimo anno era al comando della stazione di Castiadas). Prende il posto di Marco Meloni, promosso commissario nell’ufficio della direzione generale di Cagliari. «Per me – ha detto Pisu – è una grande emozione e una grossa opportunità anche perché abbiamo una delle giurisdizioni più grandi della Sardegna con circa cinquantamila ettari. Copriamo un territorio che va dallo Scoglio di Peppino di Costa Rei sino a Perdasdefogu».

Comandante e agenti sono già al lavoro: «Tra protezione civile, tutela della fauna e dell’ambiente e lotta all’inquinamento, non ci siamo mai fermati», ha aggiunto Pisu. Assieme al sindaco Sandro Porcu erano presenti anche il sindaco di Muravera Salvatore Piu e di San Vito Marco Antonio Siddi.

