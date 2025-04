Una nuova sede per Abbanoa 

A Sanluri, una nova sede per Abbanoa mette la parola fine a una travagliata vicenda lunga 8 anni. Il gestore unico dell’acqua potabile ha accolto con favore la proposta del Comune che consentirà il trasferimento degli sportelli al pubblico dalla campagna alla città, in un edificio di via Cesare Pavese, ex centro per l’impiego. La soluzione individuata che il presidente della società, Giuseppe Sardu, chiama “progetto pilota”, spegne le proteste degli agricoltori per via dei trattori bloccati dal parcheggio selvaggio di migliaia di utenti, provenienti da circa 80 Comuni, oltre ai 28 del Medio Campidano, parte della Provincia di Cagliari, del Parteolla e della Trexenta.

Nuovi locali

La soddisfazione è reciproca, sia perché risponde alle esigenze dei clienti, non più alle prese con le multe sul parabrezza per divieto di sosta, sia dei lavoratori dei campi che ora saranno liberi di muoversi con i mezzi agricoli, spesso ostacolati nel trasporto dei prodotti per le loro aziende e per la vendita nei grossi mercati. Il primo a gioire del risultato raggiunto è il sindaco, Alberto Urpi. «È la fine di un viaggio faticoso che dà riposte concrete al territorio. Ci siamo sempre impegnati per garantire servizi, migliorare quelli esistenti e crearne nuovi, favoriti dalla nostra centralità geografica».

Il sindaco

Alberto Urpi ripercorre le battaglie per porre fine al disservizio dell’ente idrico: «La problematica in questi anni l’ho segnalata più volte, anche con forza. Nessuno me ne voglia se dico che da parte di Abbanoa sono stato puntualmente snobbato. È bastata la nomina del nuovo presidente del consiglio di amministrazione, Giuseppe Sardu, per risolvere il problema: in pochi mesi quello che non è stata fatto in un decennio». Soddisfato anche il nuovo presidente. «È fondamentale – dice Sardu – rafforzare la presenza nei territori e il rapporto con i Comuni. Per questo motivo la proposta dell’amministrazione di Sanluri è stata immediatamente accolta. È stato eseguito un sopralluogo da parte dei nostri tecnici e del consigliere Cristiano Camilleri per verificare quale locale fosse più idoneo. Ora si stanno definendo i dettagli dell’accordo. Il nuovo sportello di Sanluri farà anche da progetto pilota per l’allestimento degli uffici più confacente alle esigenze dei clienti. Nel frattempo, in attesa che i nuovi uffici siano pronti, si sta affrontando anche il problema legato ai parcheggi nell’attuale sede». Una priorità, considerato che proprio l’assenza di un’area sosta è stata la causa del contendere. Il Comune affitta per 6 anni, rinnovabili, l’immobile di sua proprietà come sede territoriale del servizio idrico, il canone annuo è stato fissato in 23.343 euro. Abbanoa s’impegna ad eseguire i lavori di manutenzione straordinaria per un importo complessivo di 45.000 euro, somma che verrà scontata dal canone di locazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA