Una nuova rotatoria per gli autobus dell’Arst e del Ctm 

Mentre il primo tratto della linea 3 della metro di superficie arranca tra piazza Repubblica e San Saturnino, procedono i lavori che consentiranno alla metro di superficie di arrivare in piazza Matteotti. Lo scoglio più imponente non è tanto la posa dei binari, quanto le modifiche al traffico per consentire a operai e mezzi di muoversi in sicurezza. Un tema scottante in una città intrappolata da transenne e scavi. Il quesito è: dove passeranno i bus del Ctm e dell’Arst quando aprirà il cantiere nella corsia preferenziale di via Roma lato mare? Le perplessità sono rappresentate dal superamento di piazza Amendola per raggiungere piazza Matteotti. Gli specialisti stanno lavorando sull’ipotesi di una rotatoria che consenta ai mezzi del Ctm di transitare in via Roma lato portici, mentre quelli dell’Azienda regionale trasporti potrebbero convergere nel lato mare, già intasato dal normale flusso della auto. «Il cantiere di via Roma è pronto a partire», ha fatto sapere l’assessora ai Trasporti Barbara Manca. «Siamo solo in attesa del via libera da parte del Comune una volta definiti e attuati i nuovi itinerari degli autobus».

