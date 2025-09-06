Una nuova rotatoria per deviare il percorso dei bus di Ctm e Arst 

Sarà un autunno di passione. I lavori in viale Diaz per il percorso San Saturnino – piazza Matteotti, secondo i tecnici dell’assessorato ai Trasporti, stanno rispettando il cronoprogramma. A Palazzo Bacaredda i dirigenti della Mobilità stanno affrontando un nuovo grande problema, che causerà ulteriori intoppi alla circolazione. Il tema è: dove passeranno i bus del Ctm e dell’Arst quando aprirà il cantiere della metro di superficie nella corsia preferenziale di via Roma lato mare? Le perplessità sono rappresentate dal superamento di piazza Amendola per raggiungere piazza Matteotti. Gli specialisti stanno lavorando sull’ipotesi di una rotatoria che consenta ai mezzi del Ctm di transitare in via Roma lato portici, mentre quelli dell’Azienda regionale trasporti dovrebbero convergere nel lato mare, già intasato dal normale flusso della auto. «Il cantiere di via Roma è pronto a partire», fa sapere l’assessora ai Trasporti Barbara Manca. «Siamo solo in attesa del via libera da parte del Comune una volta definiti e attuati i nuovi itinerari degli autobus».

RIPRODUZIONE RISERVATA