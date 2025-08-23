Una nuova rotatoria lungo la Statale 

Una nuova rotatoria per mettere fine alle lunghe code agli svincoli della Residenza del Sole. È questa la soluzione annunciata dal Comune di Capoterra per affrontare l’annoso problema di viabilità sulla strada provinciale 91, da tempo fonte di disagi per residenti e automobilisti. L’opera sorgerà grazie a un accordo di programma legato alla variante urbanistica approvata dall’amministrazione comunale e interesserà il collegamento con la Statale 195 e la rotatoria di Maddalena Spiaggia.

L’opera

Il tratto compreso tra lo svincolo della Statale 195 e la rotatoria di Maddalena Spiaggia continua a rappresentare uno dei punti più critici per la viabilità: file di auto e lunghe attese mettono quotidianamente in difficoltà i residenti della Residenza del Sole, costretti a tempi di percorrenza sempre più lunghi per uscire dal quartiere. Per porre rimedio a questa situazione, il sindaco Beniamino Garau ha annunciato un intervento destinato a cambiare la viabilità della zona: «Grazie alla variante urbanistica approvata dalla nostra amministrazione, che prevede un’area commerciale tra la Provinciale 91, la Statale 195 e via Santa Barbara, si risolverà definitivamente questo annoso problema. Con un accordo di programma si realizzerà una rotatoria sullo svincolo della zona residenziale, che metterà in sicurezza e ridurrà le code in uscita per i tanti residenti».

Più controlli

Non solo la rotatoria, di cui non sono note le tempistiche. Per ridurre da subito i disagi, l’amministrazione ha previsto controlli intensificati della Polizia locale nelle ore di maggior traffico. «Nel frattempo – spiega il sindaco – la Polizia Locale implementerà controlli nei momenti di più alto flusso per garantire sicurezza e fluidità, certi che la nuova rotatoria risolverà definitivamente il problema e migliorerà la qualità della vita dei residenti».

In Municipio

Dai banchi della minoranza arriva apertura, ma anche dubbi. «Una rotatoria legata alla futura area commerciale può avere un senso», commenta l’ex sindaco Francesco Dessì. «Ma la costruzione dell’area non è stata ancora annunciata. Quella stessa rotatoria era già stata prevista con la variante al Puc e doveva essere a carico del lottizzante, per circa 100mila euro. Inoltre, con il completamento della nuova Statale 195, il traffico sulla Provinciale 91 dovrebbe diminuire». Per l’ex assessore ai Lavori pubblici Silvano Corda resta anche un’altra priorità: «Vorremmo che si vada avanti pure con la rotatoria annunciata a Sant’Angelo».

