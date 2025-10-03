Una nuova Residenza per anziani 

Il nome “Villa Donigala d’Arborea” è un omaggio al territorio. E in effetti, i nuclei che compongono la nuova Residenza sanitaria assistita che oggi apre ufficialmente i battenti nella frazione oristanese portano i nomi dei quattro portali storici della zona: “Vittu Sotto”, “Cabitza”, “Pisanu” e “Loffredo”.

In via Torregrande, lungo la Provinciale che conduce alla borgata marina, è il giorno del taglio del nastro della nuova struttura di Donigala, chiamata a dare risposta a una delle emergenze più sentite in città: la cronica carenza di posti letto per una popolazione che continua ad invecchiare. Secondo i dati Istat, l’indice di vecchiaia in Sardegna ha superato quota 266: significa che ci sono più del doppio di ultrasessantacinquenni rispetto ai giovani sotto i quindici anni. Un quadro che rende sempre più pressante la domanda di strutture dedicate alla non autosufficienza.

La sede

La nuova Rsa nasce dall’investimento della cooperativa Nuova Assistenza, realtà di Novara già presente in Sardegna con la comunità integrata “Villa Valeria” di San Sperate.

«Siamo davvero soddisfatti di operare in un contesto che ha mostrato massima disponibilità – osserva il presidente, Davide Porta – È stato un impegno economico importante, circa nove milioni di euro, che avrà ricadute significative anche dal punto di vista occupazionale».

I numeri

A pieno regime la residenza potrà contare su circa 80 dipendenti, la maggior parte dei quali selezionati nel territorio. I primi quindici operatori sono già entrati in servizio a metà settembre. La struttura, realizzata in un anno e mezzo su un’area di circa cinquemila metri quadrati, è concepita su più livelli. La Comunità integrata, destinata a utenti con quadro clinico cronico stabile, che restano comunque in carico alla Asl per la parte sanitaria, ospita già 14 persone.

«Per la Rsa vera e propria, dove saranno accolti anche pazienti ancora da stabilizzare – spiega Cristina Virdis, coordinatrice regionale di Nuova Assistenza – sono in corso le pratiche di accreditamento con la Regione. La capienza sarà di 67 posti letto. Noi siamo pronti, ma i tempi dipendono da Ares».

Il futuro

Resta invece in sospeso, almeno per ora, l’apertura del reparto dedicato ai malati psichiatrici, che avrebbe dovuto garantire ulteriori 28 posti letto. Una rinuncia temporanea che fotografa le difficoltà di un settore ancora fragile e poco strutturato, nonostante le necessità siano in crescita anche su questo fronte.

Per Oristano, l’avvio di “Villa Donigala d’Arborea” rappresenta dunque un passo avanti in un contesto che, finora, ha visto molte famiglie costrette a cercare soluzioni fuori città o addirittura fuori provincia.

Il progressivo aumento dell’età media, unito alla scarsità di servizi residenziali, ha spesso significato viaggi quotidiani, lunghe liste d’attesa o il ricorso a costose soluzioni private.

