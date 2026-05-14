Una nuova postazione per il 118 

È stato potenziato da Areus il servizio di emergenza urgenza di Terralba con un mezzo di base dell’associazione Livas che è entrato a far parte del circuito del soccorso avanzato con infermiere a bordo.

Ieri mattina si è svolta l’inaugurazione della postazione in via Napoli. Erano presenti il direttore generale di Areus Angelo Maria Serusi, il sindaco di Terralba Sandro Pili, il direttore amministrativo della Asl Oristano Salvatore Miscali, la presidente della Livas Terralba Simonetta Vacca e Giulio Oppes dirigente delle professioni sanitarie e tecniche di Areus.

L’Attivazione del nuovo servizio infermieristico rientra nella riorganizzazione della rete territoriale: grazie alla presenza di un infermiere in costante raccordo con la centrale operativa 118 migliorerà il livello di risposta sanitaria.

«Il Piano di Areus – si legge in una nota dell’azienda – prevede il potenziamento del servizio di emergenza urgenza con ampliamento dell’orario di attività che passa da h7 ore ad h24, tutti i giorni con istituzione del soccorso avanzato infermieristico nelle ore diurne dalle 8 alle 20. L’associazione metterà a disposizione il mezzo di base e un locale destinato al personale di Areus in servizio. L’equipaggio sarà quindi composto da due soccorritori di cui un autista soccorritore dell’associazione e da un infermiere dipendente di Areus».

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