Una nuova porta d’accesso al parco 

Un nuovo ingresso a tutti gli effetti, una finestra che si apre sul Bellarosa per poi esplorare - a piedi o in sella a una bicicletta - il resto dell’oasi di Molentargius. Anche Quartucciu e Selargius avranno finalmente la loro porta sul parco di cui sono soci da anni: i lavori - che rientrano nel mega progetto di 800mila euro circa avviato nelle scorse settimane sui fronti quartese e cagliaritano - sono in corso da alcuni giorni con l’obiettivo di completare tutto in primavera, o al massimo a ridosso della stagione estiva.

Il varco

Il varco, con tanto di cancello e ponticello d’ingresso, si sta realizzando poco dopo il sottopasso di viale Marconi, a due passi dal parcheggio del centro commerciale Le Vele. Un nuovo accesso che sarà controllato, con gli stessi orari di apertura degli altri ingressi presenti a Cagliari e Quartu. «È da tempo che si pensava a come e dove realizzare un accesso privilegiato per gli abitanti di Quartucciu e Selargius», dice il presidente di Molentargius Stefano Secci. «L’obiettivo anche in questo caso, oltre a rendere più accogliente e fruibile il parco, è incentivare la mobilità sostenibile e ciclabile, in linea con i Pums dei Comuni coinvolti e della Città metropolitana». Intervento che si inserisce nel progetto in corso da alcune settimane nel resto del parco: staccionate, passerelle, nuovi alberi e spazi per il gioco e lo sport all’aperto.

In prima linea c’è Adriano Piludu, consigliere comunale di maggioranza a Quartucciu e delegato nel consiglio direttivo del parco naturale regionale. «Era uno dei punti significativi del programma di maggioranza», sottolinea soddisfatto Piludu, che spiega: «Si tratta di un vero e proprio intervento sperimentale, che prevede, almeno nella prima fase, una gestione controllata degli ingressi al fine di non recare disturbo, soprattutto da rumori, agli animali che vivono e si riproducono o semplicemente sostano negli specchi d'acqua dolce e nei canneti del Bellarosa Minore. Sarà una porta di ingresso munita di staccionata, cancelletto, e panchine», aggiunge, «che permetterà ai visitatori di iniziare a godere delle particolari bellezze tra le più suggestive e di pregio del parco».

Ingresso condiviso

L’ingresso sarà condiviso con il territorio confinante di Selargius. «L’intervento servirà ad avvicinare la nostra città a un’area verde di grande pregio e facilitare l’accesso anche dei residenti di Selargius», commenta il sindaco Gigi Concu in rappresentanza dell’altro Comune socio «ad oggi territorialmente distante e scollegato dal parco», sottolinea. «Un passo avanti anche in un’ottica di collegamento tra i Comuni della Città metropolitana».

