Una nuova pista per l’atletica 

Potrà ospitare meeting e gare di livello nazionale con le sue sei corsie, la nuovissima pista di atletica dell'impianto sportivo di Elmas, manca ancora qualche dettaglio, intanto però da martedì gli atleti la stanno utilizzando. Rimane da montare la barriera dei tremila siepi, la vasca, manca l'attrezzatura necessaria per gli allenamenti e le gare, come i materassi per il salto con l'asta e il salto in alto.

I lavori

I lavori sono stati finanziati con 535mila euro di cui 200mila dal Fondo di sviluppo e coesione europeo gestito dalla Regione nell'ambito del patto per la Sardegna, il resto fondi comunali. Il progetto inizialmente prevedeva un fondo in "resina colata", spiegano dall'ufficio tecnico, un fondo basico non adatto per gli atleti professionisti o per le competizioni, quindi il progetto è stato cambiato. «Abbiamo optato per un fondo tecnicamente migliore che si chiama "seminato" - spiega la sindaca Maria Laura Orrù - che ha uno strato più consistente di resina e nella parte più superficiale, granuli di gomma che oltre ad ammortizzare l'impatto dei piedi, ha una presa migliore sulle scarpe e rende la pista più resistente, durerà più a lungo. Aspettiamo l'omologazione definitiva da parte della Fidal, (Federazione Italiana di Atletica Leggera) con cui ci stiamo accordando per il sopralluogo finale dopo che saranno arrivate le attrezzature».

Impianti sportivi

I lavori però rientrano in un progetto più ampio di riqualificazione dell'impianto sportivo come il rifacimento del manto sintetico del campo da calcio realizzato lo scorso anno, è quanto tiene a precisare Antonio Ena, consigliere di minoranza, sindaco al momento dell'inizio dei lavori: «Sono molto soddisfatto che finalmente la pista sia stata ultimata - precisa l'ex sindaco - la comunità masese aveva davvero necessità di una pista di atletica, è sempre stato uno dei miei obiettivi. Quando il mio mandato è finito infatti i lavori della pista erano già cantierati con fondi, un milione e duecentomila euro, reperiti da noi per pista e campo da calcio».