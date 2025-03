Una nuova pista ciclabile a Serra Perdosa 

Una pista ciclabile sarà realizzata in via Pacinotti e, in futuro, potrebbe estendersi ad altre strade cittadine. L’opera, proposta all’interno del Programma Integrato di Rigenerazione Urbana, è stata approvata all’unanimità dalla terza commissione consiliare, coordinata dalla presidente Monica Marongiu. La nuova pista ciclabile si aggiungerà agli interventi di riqualificazione del quartiere di Serra Perdosa, non completati con i fondi del Pnrr. Oltre alla pista ciclabile, il programma prevede interventi per il completamento di piazza del Minatore, la riqualificazione dei marciapiedi, la sistemazione del verde pubblico e il miglioramento dell’illuminazione nella zona interessata dal progetto, per un investimento totale di 3 milioni di euro.

Il finanziamento

«Con questi 3 milioni daremo vita alle opere che non siamo a includere nei fondi del Pnrr - spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Alberto Cacciarru -. Nel 2018 il Comune aveva partecipato a un bando per ottenere i fondi del programma di rigenerazione urbana, ma non era riuscita ad aggiudicarseli. L’anno scorso, grazie allo scorrimento della graduatoria, siamo riusciti a ottenere questi finanziamenti regionali. Per ora, la pista interesserà solo via Pacinotti, ma il nostro obiettivo è estenderla fino alla chiesa di San Salvatore». La terza commissione consiliare, che ha discusso con architetti e tecnici comunali l’integrazione a una vecchia delibera del 2018, nei giorni scorsi ha votato all’unanimità a favore del progetto.

La commissione

«C’è stata una discussione molto partecipata, che ha coinvolto tutti i membri presenti della commissione - ha dichiarato la consigliera Monica Marongiu, presidente della terza commissione -. I commissari, sempre molto propositivi, si sono complimentati per il lavoro svolto dai tecnici degli uffici, guidati dal dirigente, ingegner Alessandro Mulas, e dall’architetta Laura Arru. Stiamo riqualificando Serra Perdosa, un quartiere fondamentale per la nostra città. Si tratta di interventi i cui progetti risalgono al 2017, condivisi nel tempo con la popolazione del rione, il che rende ancora più significativo il loro completamento». I città ci sono attualmente soltanto due piste ciclabili e non è mai decollato il servizio di bike sharing. Ma tanti cittadini sognano di muoversi in bicicletta. «Sarebbe bello avere meno auto e più persone che si spostano con mezzi alternativi. Spero in futuro in una pista che colleghi tutti i quartieri – dicono Pierpaolo Demele e Laura Lenzu – è importante fare in modo che Iglesias diventi una città ciclabile, anche per la sicurezza tutte le persone che usano quotidianamente biciclette e monopattini per spostarsi».

