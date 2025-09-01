VaiOnline
Las Plassas
02 settembre 2025 alle 00:29

Una nuova  piazza  per i caduti

A Las Plassas sorgerà una nuova piazza intitolata ai caduti in guerra, un luogo di memoria e riflessione che nascerà lungo la Statale 197, nei pressi dell’incrocio con via Stazione. La realizzazione dell’opera, dal costo di 64. 267 euro, è stata affidata alla ditta Comin di Selargius. «Padre Casu nel suo libro ha ricordato i caduti di Las Plassas della Prima guerra mondiale – afferma il sindaco Andrea Lampis – ora si andrà alla ricerca anche dei nomi della Seconda. Ricordare significa insegnare che le guerre non fanno bene: la vita umana merita rispetto. In tutto il mondo accadono atrocità che fanno rabbrividire». Nelle intenzioni dell’amministrazione la piazza sarà uno spazio aperto a tutti per cerimonie, educazione alla memoria e incontro, un luogo pensato per accogliere i nomi e le storie dei propri caduti. L’iniziativa «vuole ricordare i caduti e trasmettere alle nuove generazioni il monito di Giovanni Paolo II: Mai più la guerra», conclude il sindaco. ( g. g. s. )

