Una nuova piazza in centro dedicata ai giudici antimafia 

Monastir si dota di una nuova area verde: a partire da oggi (alle 11) i cittadini potranno accedere allo spazio intitolato ai giudici Falcone e Borsellino uccisi dalla mafia. I lavori sono iniziati tre anni fa e rientrano in un progetto di riqualificazione urbana di 2 milioni e 600 mila euro che include anche le piazze Berlinguer e Aldo Moro.

«L’obiettivo principale era quello di realizzare tre piazze in tre diverse aree del paese che avessero tutte uno stesso stile contemporaneo. In un unico intervento, da 1,9 milioni di euro, abbiamo portato a termine due piazze, quella intitolata ai giudici antimafia e quella per Berlinguer, che abbiamo aperto lo scorso anno. Per quella intitolata a Moro siamo in attesa di risorse finanziarie», dichiara Paolo Spiga, assessore ai Lavori Pubblici.

Nel 2021 sono iniziati i lavori di recupero dell’area di via Macomer, all’epoca non ancora edificata, con la definizione della zona e proseguiti con la costruzione dei fabbricati, la pavimentazione e l’organizzazione degli spazi. Ora la piazza è un’area polivalente: sono stati realizzati uno spazio per i più piccoli, un ampio prato verde, un chiosco con i servizi igienici e una zona più strutturata con la sabbia pensata per un campo di beach volley o beach soccer. «L’idea è ora quella di fare un bando pubblico per l’affidamento di tutta l’area. Chi vincerà il bando potrà decidere come organizzarla e fare delle piccole modifiche per rendere più agevole il suo l’utilizzo», chiude Spiga. (y. m.)

