Las Plassas.
13 dicembre 2025 alle 00:08

Una nuova piazza all’uscita del paese 

Una piazza dedicata ai caduti a Las Plassas sorgerà nell’area sud-ovest del paese, lungo la statale 197 (via Cagliari), nei pressi dell’incrocio con via Stazione e in corrispondenza della nuova fermata Arst, in un terreno incolto e pianeggiante, di circa 330 metri quadri.

«Ricordare i caduti significa comprendere che i conflitti portano soltanto morte, ingiustizie e dolore, come purtroppo ancora accade in Palestina, in Ucraina, in Nigeria e in Sudan e tanti altri ancora», sostiene il sindaco Andrea Lampis.

L’area scelta dall’amministrazione comunale per realizzare l’opera rappresenta un luogo ideale da restituire alla comunità quale spazio pubblico attrezzato. L’obiettivo dell’intervento è creare un ambiente semplice, lineare e pienamente accessibile, «dove il nuovo Memoriale dialoghi armoniosamente con il contesto».

