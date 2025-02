Una nuova perdita idrica in via Tripoli 

Non c’è pace sul fronte perdite nelle strade di Sestu e si rifà viva in particolare quella di via Tripoli, davanti alla stazione dei Carabinieri. Dopo che qualche giorno fa le squadre della ditta incaricata da Abbanoa avevano svolto la riparazione di una conduttura, in questi giorni l’asfalto si è aperto nuovamente sotto la pressione dell’acqua, indicando che probabilmente ci è stato un guasto in un altro punto.

Per un problema che ritorna, un altro che pare essersi risolto: in via Marconi è stata riparata la buca che era rimasta per diverse settimane, ultimo ricordo di una riparazione in cui era stata sostituita una conduttura, l’ultimo dell’anno del 2024, lasciando senz’acqua il quartiere per mezza giornata. Soddisfazione tra i residenti, che avevano difficoltà a rientrare o uscire di casa con l’auto. Rimossa la buca il traffico potrà procedere liberamente.

