Una nuova mobilitazione per la sanità 

Dopo il sit-in in “Praccia e Mulinu”, a Desulo, nella serata di mercoledì, si sono presentati in oltre 300 nel salone parrocchiale dando il via alla sezione locale del comitato Sos Barbagia-Mandrolisai. È stata l’occasione per riflettere sui problemi della sanità che vede oggi in servizio due medici pro tempore grazie agli sforzi di Comune e Asl 3, sulla realtà territoriale con l’assenza di pediatri e la carenza di medici nel 118 a Sorgono. Presenti il sindaco Gian Cristian Melis, il parroco don Marco Floris, l’assessore ai Servizi sociali Stefania Frongia, consiglieri comunali di maggioranza e opposizione, rappresentanti di associazioni, giovani e anziani, rappresentati del comitato zonale con l’attivista Bachis Cadau. All’orizzonte nuove mobilitazioni con una fiaccolata e l’occupazione del Comune per rivendicare maggiori servizi dalle istituzioni regionali. In definizione un documento da mandare al Consiglio regionale. (g. i. o.)

