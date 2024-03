Hanno preso il via i lavori per la realizzazione di una nuova mensa nella scuola primaria di via Paganini, che ospita anche gli studenti del tempo pieno. L’amministrazione comunale aveva presentato la sua candidatura per l’intervento di realizzazione del nuovo spazio mensa nell'ambito del Pnrr, come evidenzia l’assessora alla pubblica istruzione Giusy Chessa, 55 anni: «Abbiamo ottenuto un finanziamento di 436mila euro per il potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione e in particolare per gli investimenti per il piano di estensione del tempo pieno e delle mense. Sono già iniziati i lavori per la realizzazione della nuova opera e in questo modo la scuola primaria di via Paganini avrà uno spazio mensa completamente nuovo e consentirà agli alunni di usufruire di un ambiente gradevole e accogliente».

Il tempo trascorso in mensa rientra a pieno titolo tra le attività educative e didattiche e rappresenta per i bambini un importante momento di socializzazione. «Inoltre – aggiunge l’assessora Giusy Chessa – la mensa consente di acquisire comportamenti alimentari corretti e consapevoli, da attuare anche in futuro».

