Una nuova indagine per il Contino Spinori 

“Colpo di ritorno” di Giancarlo De Cataldo (Einaudi Stile Libero, pp.248 euro 18) è il quarto caso del pm Manrico Spinori, magistrato romano di origini aristocratiche, soprannominato il “Contino”. Il contesto che gli ruota attorno è vivace: una madre ludopatica che ha perso tutti i beni di famiglia, un maggiordomo, Camillo, che lo ha cresciuto dopo la morte del padre e una grande passione, la lirica che spesso interroga quando si trova alle prese con un caso. Può sembrare un capriccio ma a ben vedere, non c’è situazione umana che il melodramma non abbia trattato fra drammi, strepiti, lacrime e sangue.

Il Contino ha una vita privata piuttosto ingarbugliata, con il sacro timore di lanciarsi in una relazione seria. Viceversa, in ambito lavorativo è serio, a tratti idealista ma sempre molto meticoloso. Il pm guida una vivace squadra investigativa al femminile, su cui spicca l’ispettora Deborah Cianchetti, esuberante, spiccia, reazionaria e con un linguaggio da borgatara, creando un frizzante contrappunto con la mitezza del contino.

La morte del mago

Nella quarta indagine, si farà appello proprio alla discrezione di Spinori che deve affrontare un caso delicato, affidatogli direttamente dal procuratore Gaspare Melchiorre. La vicenda è assai spinosa poiché la morte violenza del mago Nafouz, al secolo Giuseppe Capomagli, aggredito e ucciso in casa propria, spalanca il vaso di Pandora della sua clientela, composta da clienti – o pazienti, come amava definirli Nafouz – del mondo della politica e dello spettacolo, rischiando di sollevare un polverone e compromettere carriere altolocate. L’uomo, infatti, vendeva filtri d’amore, numeri vincenti e consigli a una selezionatissima, fedele clientela di gente dello spettacolo e politici.

Sino alla soluzione

L’indagine si rivela complessa e chi sa, è reticente. Spinori avrà a che fare con testimoni e rivali di Nafouz che si sentivano minacciati dal crescente successo del mago, sette sataniste e diverse fughe di notizie, eppure, la soluzione stenta ad arrivare. Il pm era stato chiamato in causa per muoversi con somma cautela ma i suoi lettori sanno che non è mai incline al compromesso e anche stavolta, non esiterà a scavare più a fondo, scoprendo una rete di relazioni e denaro, fino all’intuizione che lo conduce alla soluzione.

La tecnica letteraria

De Cataldo si è divertito a creare un giallo attorno al classico colpo di ritorno, ovvero al contraccolpo causato da una fallita manipolazione di energie. E così facendo - omaggiando il “Quartetto di Alessandria” di Lawrence Durrell con un tocco di classe che richiama il nome del mago - il romanziere lascia affiorare tutta l’ambiguità dell’universo della magia e l’attrazione perversa che esercitano i maghi su persone di qualsiasi livello sociale, munendosi di talismani, fatture e pseudo filosofie che sbocciano in un commercio molto redditizio.

La Roma godona

Colpo di ritorno è un perfetto giallo estivo con una storia ben costruita e una prosa sempre piacevole: De Cataldo (magistrato, scrittore, sceneggiatore e drammaturgo, ”Romanzo Criminale” e “Suburra” non hanno certo bisogno di presentazioni; 67 anni; pugliese) spalanca le porte e i salotti della Roma bene fra affari e inciuci dandoci allo stesso tempo un quadro lucido dell’Italia di oggi e del lavoro della magistratura che deve destreggiarsi fra l’etica professionale e le inevitabili pressioni politiche.

