21 dicembre 2025 alle 00:28

Una Nuova Icom più concreta si prende il derby 

Virtus Cagliari 51

San Salvatore S. 55

Sardegna Marmi CA : Naczk 8, Zieniewska 14, El Habbab 7, Corda 4, Tykha 8, Deidda ne, Setzu ne, Gallus ne, Pasolini, Nativi 10, Pellegrini Bettoli, Anedda. Allenatore Staico
Nuova Icom Selargius : D’Angelo 11, Mura 5, Berrad 6, Ceccarelli 6, Juhasz 19, Ingenito 3, Ruggeri ne, Valenti ne, Demetrio Blecic 2, Porcu ne. Allenatore Maslarinos
Parziali : 11-14; 22-31; 37-41


Il derby di Serie A2 Femminile è della Nuova Icom Selargius. Al PalaRestivo, nell’ultimo turno del girone d’andata, le giallonere si impongono col punteggio di 55-51 e rafforzano la propria candidatura alla zona playoff, nonostante la partenza last minute dell’ala danese Sidney Erikstrup, rientrata in patria alla vigilia del match. Troppe sbavature, invece, per la Sardegna Marmi, alla quale non è bastato un finale generoso per trascinare la sfida almeno all’overtime.

La gara
Il derby è spigoloso e combattuto sul piano agonistico. Le virtussine partono con decisione e comandano sul 7-4 nei primi possessi, sospinte dalla tripla di Tykha. La Nuova Icom, però, risponde con un parziale di 10-0 che indirizza l’inerzia e vale il sorpasso al 10’ (14-11). Le padrone di casa appaiono contratte, mentre il San Salvatore interpreta la gara con maggiore leggerezza e, dopo una fase di equilibrio, allunga fino al +9 all’intervallo lungo, grazie ai canestri di Juhasz e Mura (31-22).
Nella ripresa la Sardegna Marmi alza l’intensità difensiva e torna a ridosso delle selargine. Il confronto resta a lungo sui binari dell’equilibrio, ma la Nuova Icom riesce sempre a proteggere il proprio margine dagli assalti avversari.
Nell’ultimo minuto la neoarrivata Nativi riporta la Virtus sul -2, salvo poi sciupare a 19 secondi dalla sirena la chance del pareggio con un errore da sotto. Dall’altra parte, D’Angelo è glaciale dalla lunetta e firma i liberi che fanno scattare la festa giallonera.

