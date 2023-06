Una nuova gru per il porto, 100 tonnellate di utilità 

Il porto di Arbatax ci crede e rilancia. Lo scalo era orfano di gru semovente da sette anni e lunedì notte è sbarcato il nuovo macchinario in dotazione alla Air Ocean Cargo, società specializzata nella gestione delle spedizioni marittime e unica concessionaria abilitata a sviluppare la logistica integrata con l’attività di terminalista. Si tratta di una Fantuzzi Reggiane Mhc 200, con portata utile di 100 tonnellate, partita da Genova e arrivata in porto dopo due giorni e mezzo di navigazione, posata su un cargo. La gru, dotata di benna caricatrice con 20 metri cubi di capacità, sarà destinata al carico e scarico in conto terzi.

È dotata di vari accessori, ma di rilevante importanza è la benna caricatrice per i materiali sfusi, come ad esempio le argille estratte dalle cave di Escalaplano che, da qualche settimana, stanno arrivando ad Arbatax e verranno caricate su una nave merci per il trasporto oltre Tirreno. Era il 6 marzo 2016, quando il pontone Pacific Down aveva portato via la gru da 40 tonnellate di portata e 35 metri di estensione del braccio meccanico.

Era di proprietà della Compagnia portuale, società fallita di recente, che trovo l’acquirente nell’oristanese. Con la presenza della nuova gru lo scalo accresce la propria attrattiva commerciale. Da inizio anno la logistica nello scalo ogliastrino è griffata Samag. Il porto viene considerato strategico per la sua collocazione geografica. (ro. se.)

