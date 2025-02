Una nuova fontanella nel parco via Caracalla 

Una ventata di freschezza per gli sportivi, soprattutto in previsione dell’arrivo dei mesi più caldi. Nel parchetto di via Caracalla, di fianco al campo di basket, è stata installata una nuova fontanella, pronta a dare ristoro ai tanti giovani che ogni sera vanno a giocarci. Il campo era rimasto senza fontana da tempo, dopo che la precedente era stata danneggiata dai vandali. «Era stato divelto il rubinetto e rotto l’imbuto», spiega l’assessore Saverio De Roma. «Abbiamo deciso di ricostruirla con uno stile che abbellisca la zona».

