Una nuova fontana: piazza Matteotti cambierà aspetto 

«Una nuova fontana per piazza Matteotti»: così il sindaco di Serramanna Gabriele Littera riassume la volontà dell’amministrazione comunale di rifare il look alla piazza centrale del paese, e soprattutto riqualificare la fontana, oggi in stato di degrado, simbolo della più importante piazza della cittadina.

«Abbiamo accompagnato alcuni tecnici ad un sopralluogo in piazza Matteotti, cuore del nostro centro urbano», spiega il primo cittadino che parla dell'obiettivo di «trasferire ai tecnici l'esigenza di procedere con la completa riqualificazione della attuale fontana al centro della porzione tra via Rinascita e viale Matteotti ormai degradata e inservibile da tempo».

Il sopralluogo nella storica piazza Matteotti, con la sua iconica fontana, rappresenta il primo tassello del programma. «Attendiamo di avere progetto e computo metrico per valutare gli importi da investire: ci piacerebbe dare alla comunità uno spazio rinnovato in cui la fontana sia allo stesso tempo un punto focale e impercettibile. Quando viene spenta abbiamo una piazza ampia e senza nessuna barriera in cui poter socializzare. Quando viene accesa tiene insieme giochi di acqua e di luce. Contiamo di avere il progetto a breve e poi procedere coi lavori», continua il sindaco. Serramanna, gestore in autonomia del servizio idrico, non è esente da criticità in materia di erogazione dell’acqua, ma Littera non vede in questo un ostacolo: «Per alimentare la fontana utilizzeremo acqua proveniente da un pozzo che alimenta anche l'irrigazione del viale e del parco Arcobaleno, senza quindi togliere risorsa all'acquedotto comunale».

RIPRODUZIONE RISERVATA