«Una nuova facciata per l’ex Convento» 

La rinascita della fontana del parco Matteotti, con gli operai della società che gestisce l’appalto del verde pubblico in città che hanno posizionato le prime transenne, dovrebbero essere conclusi entro l’estate.

«Partiranno a breve», conferma il vicesindaco con delega all’Ambiente Tore Sanna che ricorda: «Si tratta di un intervento previsto come offerta migliorativa nel nuovo appalto del verde gestito dalla società Avr, oltre alla manutenzione nel resto del parco. Ma come amministrazione stiamo anche ragionando per definire una serie di altri interventi per la sistemazione di quella che di fatto è l’unica oasi verde nel cuore della città». A partire dal restyling della facciata dell’ex Convento dei Cappuccini accanto all’area cani ricavata all’interno del parco urbano. «Ma non solo», dice Sanna, «stiamo valutando diversi lavori da fare per renderlo più fruibile e accogliente, con progetti e finanziamenti dedicati».

C’è poi la riqualificazione della sala Michelangelo Pira, la struttura comunale di via Brigata Sassari che si affaccia sul parco e in stato di abbandono da anni. Le risorse ci sono da tempo, 300mila euro, e da da qualche mese anche la cooperativa sociale “Liberi Tutti” di Torino, incaricata della co-progettazione dello spazio aggregativo con la collaborazione dell’associazione locale “Domu Mia”. È di pochi giorni fa la definizione dell’accordo, l’ultimo step burocratico in vista del via al cantiere di restyling per avere un nuovo spazio di aggregazione in centro, dopo quelli inaugurati in via Zara, via Mar Ligure, e in piazza 4 Novembre.

