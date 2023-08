Una nuova discarica nelle campagne del paese, il sindaco infuriato 

Ancora rifiuti abbandonati nelle campagne: in questo caso, si tratta di una discarica in cui sono finiti materassi, elettrodomestici, pneumatici e scarti di lavorazioni edili. I vandali hanno agito probabilmente durante la notte, in uno stradello tra i campi coltivati di una zona frequentata fin dalle prime luci dell’alba da tanti agricoltori.

Un nuovo caso d’inciviltà che aumenta il disappunto del sindaco Antonino Munzittu: «È impensabile che ci sia ancora qualcuno che abbandona per strada la spazzatura. Decimoputzu è stato riconosciuto e premiato come paese virtuoso per la raccolta differenziata. Basta una telefonata e il ritiro avviene gratuitamente anche nelle campagne, non ha senso abbandonare per strada i rifiuti ingombranti».

Oltre al danno per l’immagine si aggiunge quello per le tasche dei cittadini: «Questi interventi non programmati hanno un costo extra e vanno a gravare sull’intera comunità, perciò chiediamo la collaborazione di tutti i cittadini, affinché il nostro territorio sia protetto e tutelato dall’azione di questi vandali», aggiunge Munzittu, annunciando anche altre azioni a difesa del paese.

