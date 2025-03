«Una nuova diga per dire addio alla siccità» 

Il Nordest dell’Isola ha un sogno: una nuova diga nella valle del fiume Posada. Un’opera che darebbe ristoro a un territorio da decenni vittima di annate siccitose preoccupanti per chi, tra Baronia e bassa Gallura, cerca di mandare avanti migliaia di aziende agricole. Un’infrastruttura attesa, ma bloccata dalla burocrazia e rimasta sulla carta per decenni, che riuscirebbe però a garantire una volta per tutte riserve d’acqua tali da soddisfare le campagne assetate anche nei mesi più critici sul fronte dell’approvvigionamento idrico.

Incontro

Il progetto è così importante da essere stato ancora una volta al centro di un confronto tra addetti ai lavori e politica, riuniti ieri a Budoni dal Consorzio di Bonifica della Sardegna centrale per il convegno dal titolo “Le risorse idriche nei territori della Baronia e della Bassa Gallura - passato, presente e futuro tra sviluppi e prospettive”.

Ambrogio Guiso, padrone di casa e presidente del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, ha chiarito subito le priorità: «È importante ora programmare il presente, che vede una situazione positiva, ma ancora più importante programmare la stagione irrigua con massima attenzione ad azioni che devono trovare concertazione, risorse e volontà per portarle avanti. Partiamo dalla situazione delle reti idriche che purtroppo risentono del passare del tempo. Non solo vanno messe a posto ma vanno anche potenziate. Infine il grande sogno: la diga di Abbaluchente, un progetto che ci portiamo avanti da venti anni e ci permetterebbe di far fronte a tutti i bisogni. È importante comunque valutare tutto e capire che le interconnessioni tra bacini possono essere invece una soluzione più immediata e che potrebbero portare sollievo ad alcuni settori».

Grande sete

Sì, le ultime piogge hanno riempito gli invasi dando certezze a una stagione prima di problemi, ma nessuno dimentica la crisi del 2024, per non parlare della grande sete del 2017, quando nei bacini della Nurra c’erano appena 14 milioni di metri cubi di acqua sui 22 potenziali.

Strategia lungimirante

L’assessore regionale all’Agricoltura Gianfranco Satta ha fatto il punto sullo stato dei ristori agli agricoltori penalizzati dalle continue chiusure e dalla mancata irrigazione dei campi, mentre per l’assessore ai Lavori Pubblici Antonio Piu «importanti risposte al territorio arriveranno dal rialzo della diga del Maccheronis che porterà l’invaso a 29 milioni di metri cubi d’acqua entro il 2029. Ma dobbiamo pensare ancora oltre, quindi occorre individuare le soluzioni migliori, magari con l’invaso di Abbaluchente che darebbe ancora di più risposte con altri 30 o 40 milioni di metri cubi in più che potrebbe mettere la parola fine alle crisi idriche».

Il presidente di Anbi Sardegna, Gavino Zirattu, non vorrebbe più attese vane: «Bisogna concludere le interconnessioni tra invasi e, senza paura, concludere il progetto di una nuova diga, non concentrandosi più su opere inutili e non sostenibili».

