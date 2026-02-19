Una nuova consulenza dei familiari di Manuela: «Prove di un omicidio» 

Sono quattro i punti in cui si concentra la consulenza presentata dagli avvocati che rappresentano i familiari di Manuela Murgia, la 16enne trovata morta a Cagliari, nel canyon della necropoli di Tuvixeddu, il 5 febbraio 1995 e il cui caso fu inizialmente aperto per omicidio, archiviato per due volte come suicidio, poi riaperto il 30 marzo dello scorso anno ancora con l’ipotesi di omicidio.

A firmare la nuova consulenza è il medico legale Roberto Demontis, esperto dei familiari, che avrebbe riletto in un’altra chiave la ricostruzione fatta dai carabinieri del Ris, incaricati dal gip Giorgio Altieri di effettuare una perizia sui vestiti della giovane per trovare tracce biologiche da comparare. Per l’anatomopatologo si evidenzia «l’inconsistenza scientifica dell'ipotesi di una precipitazione dall’alto» che avrebbe provocato le lesioni che secondo Demontis non sarebbero compatibili con una caduta da 30 metri. Secondo il medico legale non è plausibile la ricostruzione del Ris in merito alla rottura della cintura con lo sgancio della fibbia che sarebbe, secondo la sua analisi, compatibile con una trazione operata da qualcuno. Sotto i riflettori di Demontis c’è la posizione in cui sono stati trovati gli oggetti personali di Manuela e i resti di piante, tutti ritenuti incompatibili con il luogo del ritrovamento del corpo, verosimilmente secondo il medico legale, portato da qualcuno in quel luogo. L’ultimo punto della consulenza riguarda la compatibilità del quadro delle lesioni interne che, per Demontis, sarebbe compatibili con un investimento di pedone.

