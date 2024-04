Una nuova condotta idrica a Silì e interventi nella zona di Sa Rodia 

La nuova condotta idrica di Silì sarà presto operativa. Oggi tra le 8.30 e le 14 i tecnici della ditta incaricata da Abbanoa collegheranno la nuova condotta appena realizzata in via Vandalino Casu. Durante le operazioni potranno verificarsi temporanei cali di pressione mentre la distribuzione sarà interrotta solo per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei collegamenti in rete.

Abbanoa sta investendo oltre un milione per i nuovi interventi di riqualificazione delle reti idriche a Oristano finanziati tramite il Fondo europeo per lo sviluppo e la coesione “Fsc”. L’appalto dei lavori in corso (investimento di 330mila euro) riguarda le vie Cavour, Vandalino Casu, Falliti e viale della Libertà. Un ulteriore lotto (da 639mila euro) per la realizzazione di nuove reti idriche nelle vie degli Artigiani, Sebastiano Mele, Curreli, dei Muratori, dei Fabbri, Campanelli e Salvo D’Acquisto. Saranno rifatti integralmente anche gli allacci alle utenze servite e installate nuove apparecchiature di controllo delle reti. Oristano inoltre è tra i primi trenta Comuni della Sardegna dove si sta portando avanti il progetto “reti intelligenti” che mira a una drastica riduzione delle perdite. ( m.g. )

